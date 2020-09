Medicinrådet sætter vurdering af lægemiddel mod lungekræft på pause, og det frustrerer Kræftens Bekæmpelse.

Hundredvis af danske kræftpatienter er blevet sat i en "ganske forfærdelig" situation.

Sådan lyder det fra direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Der er ifølge direktøren tale om en gruppe patienter med lungekræft.

De er uhelbredeligt syge, men behandling med midlet "Keytruda" vil ifølge direktøren gennemsnitligt kunne give dem syv måneder ekstra at leve i.

Medicinrådet, der rådgiver regionerne om brug af medicin på sygehusene, er i færd med at vurdere midlet.

Men i sidste uge blev arbejdet sat på standby.

Det er ifølge Jesper Fisker sket, uden at man har angivet en årsag til det.

- Vi er helt uforstående over for den beslutning, der er truffet, og vi mener, at den er forkert.

- Normalt er det sådan, at hvis der er syv måneders ekstra overlevelse i en situation, hvor patienten ikke har noget alternativ, så plejer man at sige ja til den behandling, der tilbydes, siger Jesper Fisker.

Direktøren peger på, at kræftmidlet er godkendt til behandling af en anden type patienter med lungekræft.

Så det er ikke et nyt og uafprøvet middel.

Hvert år bliver 300 danskere diagnosticeret med den variant af lungekræft, som der her er tale om.

Spørgsmål: Medicinrådet har jo ikke afvist midlet, men blot sat den videre behandling på standby. Er det ikke utidigt at kritisere rådet på nuværende tidspunkt?

- Det er relativt sjældent, at vi går ind direkte og kritiserer Medicinrådet. Men her synes vi bare, at tallene er så tydelige.

- Der er nogle mennesker, som ville have utrolig gavn af det, og som nu er sat i en helt forfærdelig situation, siger Jesper Fisker.

Ifølge direktøren er kræftmidlet godkendt til behandling af målgruppen i alle øvrige lande i Vesteuropa.

I et svar til Ritzau skriver Medicinrådet, at der under vurderingen af midlet er opstået "faglige spørgsmål", som kræver "en nærmere undersøgelse af data", før rådet kan tage stilling.

- Vi har meget stor forståelse for, at lungekræftpatienterne gerne vil have nye lægemidler og den bedst mulige behandling hurtigst muligt.

- Men vores opgave er at sikre, at vi kun anbefaler medicin, som der er evidens for virker, og hvor effekten står mål med prisen, fordi pengene til nye behandlinger skal findes andre steder i sundhedsvæsnet, skriver rådet.

Medicinrådet var også tidligere på året i modvind, da rådet - trods indstilling fra eget fagudvalg - ikke kunne anbefale en bredere anvendelse af lægemidlet Spinraza til børn og unge med muskelsvind.

/ritzau/