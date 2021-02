»Det er frygteligt ikke at kunne hjælpe, når man arbejder med så syge mennesker. De er jo i forvejen langt nede i kulkælderen«.

Sådan siger Randi Mikkelsen, der har butikken ParykSpecialisten i Vejen. Her hjælper hun primært kræftpatienter, der efter kemobehandling har mistet deres hår.

Hun lukkede sammen med andre butikker ned før jul på grund af stigende smitte med coronavirus i Danmark, men fik så lov at åbne op i midten af januar igen. Fra fredag den 5. februar var det så slut med at holde åbent igen.

»Jeg bliver så ked af det på mine paryk-kunders vegne. Jeg har selv haft kræft tæt inde på livet i familien, så jeg ved, hvor vigtig en paryk kan være for ens livskvalitet. Jeg bliver virkelig ked af det og vred, når jeg ikke kan se fornuften i, at jeg skal holde lukket,« siger hun.

Jette har fået ny paryk hos Parykspecialisten i Vejen efter et kræftforløb.

Randi Mikkelsen undrer sig over, at andre sundhedstilbud må holde åbent som f.eks. fodbehandling eller fysioterapi.

Især er hun forarget og forundret over myndighederne, der først siger, at parykmagere må holde åbent for så derefter at trække det tilbage.

Ifølge myndighederne må der fortsat gerne fremstilles parykker til patienter og andre borgere, der ønsker en paryk.

Det vil sige, at værkstedsdelen kan holde åbent, mens butiksdelen skal være lukket, fremgår det af et svar fra Sundhedsstyrelsens Covidsekretariat til Randi Mikkelsens leverandør af parykker.

Svaret er udformet efter, at Sundhedsstyrelsen har rådført sig med Sundhedsministeriet, fremgår det også af svaret.

Men Sundhedsministeriet har åbenbart ikke forstået, at man ikke bare kan komme og hente en paryk hos en parykmager ved en luge i butikken.

Den skal prøves og rettes til, som kan tage timer, forklarer Randi Mikkelsen.

»Jeg har ikke lyst til at sende en paryk ud ad døren, uden at jeg ved, om den passer min kunde. Derfor kan jeg ikke benytte mig af ‘click og collect’. Det skal være ordentligt,« siger hun.

Randi Mikkelsen, indehaver af parykspecialisten.

Randi Mikkelsen har den mulighed, at hun som parykmager må tage mål og tilpasse parykken i patientens eget hjem. Men heller ikke det mener Randi Mikkelsen er hensigtsmæssigt.

»Jeg ved ikke, hvad hygiejnestandarden er i private hjem, eller hvor mange der er til stede, eller hvor stort rummet er. Det ville jeg jo til gengæld have mulighed for at kontrollere, hvis jeg måtte holde åbent i min egen butik,« siger paryk-indehaveren.

Hun har derfor valgt ikke at tage ud til kunder i private hjem og må skuffe kunderne med, at hun nu holder lukket.

Hun har gennem sin leverandør forsøgt at få en dispensation til at holde åbent, men svaret fra Sundhedsministeriet lyder, at de ikke vurderer, at der kan gives dispensation.

De henviser istedet til, at der er mulighed for at komme hos patienten i eget hjem.

B.T. har forgæves forsøgt at få et uddybende svar fra Sundhedsministeriet for at vide, hvorfor der ikke kan gives dispensation, og hvorfor parykmagere fra 15. januar til 5. februar pludselig godt måtte holde åbent.

Det har dog ikke været muligt at få et svar fra ministeriet.