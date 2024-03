Patienters behov får stigende rolle i sundhedsvæsenet. I Aarhus droppes ligegyldig kontrol af kræftpatienter.

Efter en alvorlig kræftoperation er sygehuset for langt de fleste patienter det sidste sted, de har lyst til at se igen.

For endetarmskræftpatienter på Aarhus Universitetshospital er det derfor godt nyt, at opfølgningen efter deres operation fremover kun handler om patientens behov for kontakt i stedet for om et kalenderstyret standardforløb med jævnlige besøg.

I et hårdt presset sundhedsvæsen, som kæmper med at gøre op med overflødige procedurer, er metoden fra Aarhus det nyeste eksempel på, at der kan spares ressourcer, mens patienterne får mere menneskelige forhold.

Aarhus Universitetshospital opererer over 100 personer for endetarmskræft hvert år.

Tidligere fik de alle samme opfølgningsforløb med kontrolbesøg efter helt fastlagte tidsintervaller.

Fire sygeplejersker fra Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling har nu stået i spidsen for udviklingen af et andet opfølgningsforløb.

I forløbet kan patienten selv vurdere sit behov for kontakt med hospitalet ud fra de symptomer, som patienten oplever.

- Vi mener, at patienterne har brug for et bedre forløb, hvor de får oplysningerne, når de har brug for det. Det kan handle om senfølger eller tilbagefald, siger sygeplejerske og lektor Therese Juul.

Patienterne informeres grundigt via en app.

Droppet er til gengæld fem kontrolbesøg, hvor en overlæge typisk havde ti minutter til lidt hurtig snak og en ubehagelig endetarmsundersøgelse.

- Patienterne slipper for at troppe op til formålsløse besøg på ti minutter, som de ikke har gavn af. Nu får de al nødvendig information via appen, siger Therese Juul.

- Så nu kan den enkelte patient reagere på deres individuelle symptomer i stedet for at vente på en rutinekontrol om en måned, siger hun.

Appen sender notifikationer om, hvad der typisk er relevant at forholde sig til på et givent tidspunkt i forløbet.

Patienterne kan læse om klassiske senfølger som ændret tarmfunktion, smerter, vandladningsbesvær, ændret seksualfunktion, træthed og psykiske reaktioner.

De normale to CT-skanninger, som kan afsløre tilbagefald af kræftsygdommen, ændres der ikke på.

Den mindre gruppe af patienter, som stadig foretrækker den traditionelle opfølgning og de hyppige kontrolbesøg, har frit valg til at vælge det.

/ritzau/