»Jeg er stiktosset og rasende.«

Så klar er meldingen fra kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen til statsminister Mette Frederiksen (S), der mandag har udtalt sig om de mange kræftsyge, som har fået udsat deres behandlinger på grund af fokus på coronavirus.

B.T. har gennem flere måneder afdækket, hvordan især kræftpatienter har fået udsat deres behandlinger.

Og det er voldsomme historier, der er kommet frem.

Senest er det af Ankenævnet for Patienterstatningen slået fast, at kræftramte Dunja Fogelberg Hansen har fået mindre chance for at overleve sin sygdom, fordi hendes læge i fire måneder afviste at se hende på grund af coronarestriktionerne. Foto: Jacob Crawfurd/BYRD

I alt 11 gange kontaktede Dunja Fogelberg Hansen telefonisk egen læge fra 16. marts og næsten fire måneder frem.

Men ingen af gangene ville lægen se hende, selv om hun havde klare symptomer på lungekræft.

Da hun endelig i august fik en scanning, viste det sig, at kræften havde spredt sig, og hun er uhelbredeligt syg.

Og hendes eksempel er langtfra enestående.

Her er B.T.s afsløringer 8. november B.T. kan fortælle om 68-årige Poul Henning Hansen fra Taulov nær Fredericia. 14. marts ringede han til vagtlæge, fordi han havde nakkersmerter og feber. Men på grund af coronarestriktionerne afviste vagtlægen ham. Få dage efter døde han af meningitis. Patienterstatningen har slået fast, at det med overvejende sandsynlighed ikke var sket, hvis vagtlægen havde fået ham indlagt. 5. december I alt 11 gange fra 16. marts til 7. juli ringede 53-årige Dunja Fogelberg Hansen fra Amager til egen læge med smerter i lungerne. Men på grund af coronarestriktioner ville lægen ikke tilse hende. Det viste sig, at hun havde lungekræft, og hun er uhelbredelig syg. 8. december 69-årige Bjarne Schou fra Odense blev i maj ramt af en kræftknude på fire kvadratcentimeter i sin hals. Men egen læge og vagtlæge ville ikke se ham fysisk på grund af de særlige coronarestriktioner. Samme dag kan B.T. fortælle om nye tal, der viser, at der fra marts til maj blev diagnosticeret 2.800 færre med kræft end i samme periode de sidste fem år. 12. december 44-årige Anne Mette Christiansen fra Albertslund fik i sommer smerter i lungerne og var hos lægen. Men først 2. december fik hun lavet en biopsi, der viste, hun havde aggressiv lungekræft, der måske har spredt sig til æggestokkene. Selve beskeden om kræft fik hun i et telefonopkald en mandag morgen kl. 8.57, selv om hun havde bedt om at få det at vide på sygehuset. 20. december: B.T. kan fortælle om kræftpatienten Anders Bonnemann fra Horsens, der i oktober 2019 blev opereret for endetarmskræft. Han fik i januar 2020 symptomer på ny kræft, men 'på grund af situationen med coronavirus' måtte sygehuset 27. april udskyde hans behandling. Det viste sig i sommer, at han både havde prostatakræft og kræft i blæren. Sagen har fået de borgerlige partier og SF til at kalde sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd. 31. januar: 40-årige Anja Jensen fra Djursland blev 16. marts afvist af vagtlæge, som først ville se coronatest inden lægebesøg. Dagen efter døde hun af blodprop.

Kræftsyge Bjarne Schou, Anne Mette Christiansen og Anders Bonnemann har fortalt, hvordan de har fået udsat deres behandlinger.

Fra marts til maj har der været 33 procent færre danskere, der fik stillet en kræftdiagnose sammenlignet med gennemsnittet af de foregående fem år over den samme periode.

En nedgang, der svarer til cirka 2.800 færre nye kræftdiagnoser end normalt.

Alligevel var der den her melding, da B.T.s debatredaktør mandag præsenterede Mette Frederiksen for kræftsyge Dunja Fogelberg Hansens sag samt faldet i kræftdiagnoser:

Her ses, hvordan B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe, mandag spurgte statsminister Mette Frederiksen (S) ind til lægers mange afvisninger af kræftyge Dunja Fogelberg Hansen. Foto: Thomas Nørmark Krog

»For det første vil jeg sige, og det er det vigtigste, at hvis du har den mindste mistanke om, at du har fået kræft, så skal du skynde dig til din praktiserende læge, og du skal henvises til et kræftforløb,« sagde statsministeren og tilføjede:

»Det er det vigtigste, jeg kan sige, og der er plads i vores sundhedsvæsen til, at man kommer ind i kræftforløb, bliver udredt og bliver behandlet. Hvis du har den mindste mistanke, så skynd dig afsted. Det er det vigtigste.«

Da Mette Frederiksen her efter igen spørges ind til Dunja Fogelberg Hansens sag, kom dette svar fra Mette Frederiksen:

»Altså, det er en fejl. Vi har hele tiden sagt, og det har sundhedsmyndighederne og Sundhedsstyrelsen også, at vi har et åbent sundhedssystem. Så man skal ikke holde sig tilbage. Hvis der sker fejl, er det vigtigt, det kommer frem i B.T. eller andre steder, så det kan blive rettet,« svarede hun.

Dunja Fogelberg Hansen har under fem procents chance for at være levende om fem år, og mandag formiddag var hun til immunterapi på Rigshospitalet, da Mette Frederiksen kom med sine udtalelser.

»Jeg er pissegal over det. Jeg har gjort alt det, Mette Frederiksen siger er de rigtige ting. Jeg blev ved med at ringe til lægen, der ikke ville se mig.«

Hvad synes du så om, at Mette Frederiksen siger, der er begået fejl, men ikke kommer med løsning på fejlene, ud over at man skal fortsætte med at gå til lægen?

»Der er begået fejl, men hvad så? Hvor er empatien og menneskeligheden?« spørger hun og fortsætter:

»Mette Frederiksen har lige mistet mig som støtte. Jeg har hele tiden syntes, at hun har klaret det rimeligt godt. Men lige nu er jeg stiktosset.«

Ud over de kræftsyge har B.T. fortalt om andre alvorligt syge, der er blevet afvist af vagtlæger.

Poul Henning Hansen døde af meningitis få dage efter, at han var blevet afvist af vagtlæge på grund af coronarestriktionerne.

Og Anja Jensen døde af en blodprop, selv om hun dagen før var afvist af en vagtlæge, der frygtede for mulig coronavirus.

Anja Jensens enkemand, Karl Freddy Jensen, står med barnebarnet Nora Anja i armene, mens hans øjne løber i vand. Sådan er det, når han tænker på sin kones død, som han mener kunne været undgået, hvis vagtlæge havde reageret på opkaldet 16. april. Dagen efter døde hun af blodprop. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd

Men hverken Poul Henning Hansen eller Anja Jensen havde altså coronavirus.

Og deres død kunne med stor sandsynligvis have været undgået, hvis vagtlægerne straks havde sørget for hjælp, da de ringede.

Enken til Poul Henning Hansen, Pia Elkjær Hansen, mener, at hendes døde mand gjorde alt, hvad han kunne, for at få hjælp.

Præcis som Mette Frederiksen nu slår fast, at kræftpatienter skal gøre.

Pia Elkjær Hansen græder, når hun tænker på sin elskede mand, Poul Henning Hansen, der døde i marts af akut meningitis. Patienterstatningen har for nylig slået fast, at han med stor sandsynlighed ikke var død, hvis vagtlæge havde sendt ham på hospitalet første gang, han ringede efter hjælp. Men det afviste han på grund af coronarestriktionerne. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd

Pia Elkjær Hansen er rasende over statsministerens udtalelser.

»Det er så let for hende at sige, at man skal gå til lægen. Det var lige præcis, hvad Poul Henning gjorde, og det hjalp ikke noget,« siger hun.

Politisk stopper sagen heller ikke her. Tirsdag klokken 14.30 er sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kaldt i samråd af de borgerlige partier og SF på Christiansborg, hvor der skal redegøres for behandlingen af både kræftsyge og andre alvorligt syge under coronarestriktionerne.

Et samråd, som B.T. dækker live.