Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

69 procent for kvinder, igen. 67 procent for mænd, igen.

Kræftoverlevelsen i Danmark ser ud til at være stagneret ifølge nye tal – og det forbavser faktisk ikke folk med kendskab til området.

Michael Borre, der er formanden for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, ifølge mener ifølge Sundhedspolitisk Tidskrift, at kræftoverlevelsen 'har nået et loft'.

»Hvis vi skal videre herfra, skal der yderligere ressourcer og tiltag til,« som han siger til mediet.

Det er i en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen, at det fremgår, hvordan udviklingen har været. Og her kan man se, hvordan år med konstant fremgang for den såkaldte femårsoverlevelse for 15 forskellige kræftformer nu er afløst af status quo.

Mænd:

2006-2008: 56 procent.

2009-2011: 60 procent.

2012-2014: 63 procent.

2015-2017: 67 procent.

2018-2020: 67 procent.

Kvinder:

2006-2008: 58 procent.

2009-2011: 63 procent.

2012-2014: 66 procent.

2015-2017: 69 procent.

2018-2020: 69 procent.

'For begge køns vedkommende er der ikke observeret nogen større ændringer fra perioden 2015-2017 til 2018-2020,' som det lyder i rapporten fra Sundhedsdatastyrelsen.

Michael Borre fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper advarer om, at stagnationen skal tolkes som, at man er nået i mål med kræftbehandlingen i Danmark, og skifte fokus til andre sygdomme.

Det vil få overlevelsestallene til igen at går den forkerte vej, altså falde, mener han.

Også hos Kræftens Bekæmpelse opfordrer man til en fortsat massiv indsats.

»Når du er kræftsyg, tæller hver eneste ekstra dag i live meget – både for dig og dine pårørende. Hvis vi skal have gang i den gode udvikling igen og få overlevelsen blandt mennesker ramt af kræft til at stige på ny, skal vores folkevalgte turde at sætte ind med handling. Særligt bør der være fokus på tidligere diagnostik og god efterbehandling,« har direktør hos Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, udtalt i en pressemeddelelse.

Selvom den generelle kræftoverlevelse altså er stagneret, er der hos enkelt kræfttyper stadig stor fremgang at spore. Især i forhold til lungekræft.