'En mavepuster'.

Sådan beskrev Lars Høgh den ulykkelige nyhed om, at han igen har fået konstateret kræft i bugspytkirtlen.

Den 60-årige tidligere landsholdsmålmand åbnede op om den livstruende sygdom, da han onsdag var på besøg i Go' Aften Live på TV 2.

Og at tilbagefaldet skulle være en mavepuster er milde ord. Sådan lyder vurderingen fra Niels Kroman, cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse.

Lars Høghs kræft er vendt tilbage. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lars Høghs kræft er vendt tilbage. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er ikke til at forudse, hvor længe man kan leve med sygdommen. Man er nødt til at få behandling i form af kemoterapi for at holde den nede,« siger han.

Cheflægen påpeger endvidere, at han ikke kan udtale sig om Lars Høghs konkrete situation, men han kan give en overordnet vurdering af sygdommen, som rammer omtrent 1.100 danskere årligt. Kun syv procent lever mere end fem år, når de har fået diagnosen.

Det var i august 2018, at Lars Høgh første gang afslørerede over for offentligheden, at han havde fået konstateret kræft. Han fik i den forbindelse både kemoterapi og var gennem en omfattende operation.

»Kræft i bugspytkirtlen er en rigtig grim sygdom, fordi den ofte først giver symptomer, når den er fremskreden og dermed er meget svær at behandle,« siger Niels Kroman og fortsætter:

»I Lars Høghs tilfælde var det muligt for ham at blive opereret, men selv hos de patienter, der gennemgår en operationen, er der en del, som alligevel får tilbagefald.«

Hvis man vil minimere risikoen for at blive ramt af kræft i bugspytkirtlen, skal man blandt andet kvitte smøgerne og alkohol, fortæller Niels Kroman.

»Vi ved, at alkoholforbrug og tobaksrygning øger risikoen, men vores største bekymring lige nu er faktisk, at vi kan se en sammenhæng mellem type 2-sukkersyge - også kaldet gammelmandssukkersyge - og riskoen for kræft i bugspytkirtlen.«

»Og da gammelmandssukkersyge er en sygdom i stigning, er der en reel bekymring for, at kræft i bugspytkirtlen kan blive en af de allerstørste udfordringer inden for kræftområdet i årene fremover.«

Lars Høgh fik beskeden om tilbagefald for seks uger siden. Han er derfor tilbage i kemobehandling, men kan stadig passe sin hverdag og sit arbejde som målmandstræner.

Han fortalte onsdag til TV 2, at han ikke ønsker at tale om prognoserne for sygdommen.

»Det er en del af min strategi. Jeg følte, at det hjalp mig godt til at komme gennem den første fase, at jeg holdt fokus på det positive. Jeg står op og gør de rigtige ting, og det er årsagen til, at jeg ikke vil dyrke den mørke side. Hvorfor trækkes den vej, når jeg hellere vil den anden?,« sagde han.



B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Lars Høgh, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.