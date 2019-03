En lang række fødevarer, der er solgt i danske butikker, har et alt for højt niveau af det skadelige stof akrylamid.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Forbrugerrådet Tænk.

I testen blev der fundet et for højt niveau af stoffet i seks ud af de 29 varer fra de danske supermarkeder. Det skriver DR.

Blandt dem var det økologiske rodfrugtchips, kammerjunker, småkager og banankiks til børn, der slog ud.

I testen viste ‘All in One Rodfrugt-kiks’ eksempelvis 920 mikrogram akrylamid pr. kilo, hvor den anbefalede grænse ligger på 350. I ‘Banan Baby Biscuits’ lå den på 260, hvor den vejledende grænse til børn er 150 mikrogram akrylamid pr kilo.

Akrylamid er kendt for at øge risikoen for kræft og for at skade nerver og arveanlæg.

Der er ikke en bindende grænseværdi for, hvor højt indhold af stoffer der må være i fødevarer.

»Så længe grænseværdierne kun er vejledende, bliver det hurtigt uklart, hvad virksomhederne skal gøre, når de har et produkt, der overskrider,« siger seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk, Camilla Udsen, til DR.

Hun så derfor gerne, at myndighederne fjerner de produkter fra hylderne, der overskrider den vejledende grænse.

Undersøgelsen er blevet lavet i samarbejde med en række andre europæiske forbrugerorganisationer, der har testet indholdet af akrylamid i over 500 forskellige fødevarer.

Akrylamid opstår, når fødevarer som chips, brød, stegte kartofler og andre varer med mange kulhydrater bliver varmet op.

Undersøgelser viser, at jo højere temperaturer du tilbereder din mad, desto højere bliver indholdet af akrylamid i maden.