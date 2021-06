Det skabte stor røre og adskillige overskrifter, da det blev fundet i græssende kvæg ved Korsør.

Nu er der også fundet rester af det giftige stof PFOS flere steder i Midtjylland. Det skriver TV MidtVest.

Stoffet, der er kræftfremkaldende og hormonforstyrrende, er blevet fundet i Karup Å tæt på Flyvestation Karup og ved en nedlagt brandstation i Holstebro.

Og selvom det kan virke tilfældigt, at der lige præcis er fundet rester i de områder, så giver det god mening. For stoffet, der blev ulovligt i 2007, blev indtil da brugt i alt lige fra overfladebehandling af tøj, tæpper og papir til det skum, man slukker brande med.

Ved både den nedlagte brandstation i Holstebro og området ved flyvestationen har der været adskillige brandslukningsøvelser gennem tiden, og det er herfra, at stoffet PFOS er sevet ud i grundvandet.

Hos Forsvaret overvåger man nu forureningen i området omkring flyvestationen.

»Det svinger meget i Karup Å. Nogle måneder er der noget, og andre måneder er der ikke. Men generelt er det ikke noget, vi vurderer som en risiko lige nu,« siger Maren Kann Hostrup, der er teamleder ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, til mediet.

Også Region Midtjylland har øjnene rettet mod det farlige stof. Her fortæller kontorchefen ved Jordforurening i regionen, Morten Bondgaard, at der er fundet PFOS mange steder. De har dog ikke fundet nogen mængder, der er så store, at det skal fjernes. Regionen mener heller ikke, der er fare for, at det truer grundvandet i Holstebro og omegn.