Når havesæsonen om lidt skydes i gang, bør haveejerne skodde det populære ukrudtsmiddel Roundup, advarer Kræftens Bekæmpelse.

»Når der er mistanke om, at ukrudtsmidlet kan give kræft, så vil jeg ikke anbefale at bruge det. Der er trods alt andre måder at fjerne ukrudt på,« siger seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse Johnni Hansen.

Roundup indeholder aktivstoffet glyphosat. Det er det, der er under mistanke for at være kræftfremkaldende.

Stoffet bliver især brugt i landbruget, mens haveejere også er flittige brugere af ukrudtsmidlet.

Synes du, at Roundup skal forbydes helt i Danmark?

I alt blev der solgt 1.140 ton af det aktive stof i Danmark i 2016, viser tal fra Miljøstyrelsen.

Roundup er i disse dage i søgelyset. Det skyldes, at retten i San Francisco netop har afgjort, at en 70-årig amerikaner har fået lymfekræft ved igennem 30 år at have sprøjtet sin have med Roundup.

Sagen kort: Den tyske kemi- og medicinalgigant Bayer er blevet dømt til at betale en erstatning på 530 millioner kroner til en amerikansk pensionist, der fik en kræftsygdom efter lang tids brug af ukrudtsmidlet Roundup.

Ifølge en enig jury har selskabet ageret "uagtsomt" ved at undlade at advare om de sundhedsskadelige effekter af Roundup på produktets emballage.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er intet mindre end 11.200 søgsmål i øjeblikket undervejs i det amerikanske retssystem.

Det er første gang, at brugen af det omstridte ukrudtsmiddel i en privat have udløser erstatning. Mere præcist 530 mio. kr.

Som forbruger kan man let blive forvirret over myndighedernes anbefalinger.

70-årige Edwin Hardeman (til venstre) forlader retssalen sammen med sin hustru efter at have vundet retssagen mod Roundup-producenten. Foto: JOSH EDELSON Vis mere 70-årige Edwin Hardeman (til venstre) forlader retssalen sammen med sin hustru efter at have vundet retssagen mod Roundup-producenten. Foto: JOSH EDELSON

Både Miljøstyrelsen og de europæiske miljømyndigheder vurderer, at glyphosat hverken er skadeligt for dyr eller mennesker.

Til gengæld lyder udmeldingen fra IARC, det internationale agentur for kræft under WHO, at stoffet 'sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker'.

»Det er lidt absurd, at EU kan gå ud og sige, at glyphosat ikke er kræftfremkaldende, når der er forskning, der peger i den anden retning,« siger Johnni Hansen.

Haveejere, der i flere år har brugt Roundup, skal dog ikke være bekymrede for, om de har fået kræft:

Lissi Bjerregaard fra Nybo Planteskole i Humlebæk ses her med et værktøj til at fjerne ukrudt mellem fliser og et mere miljø-rigtigt sprøjtemiddel såkaldt pelargonsyre. Foto: Nikolai Linares Vis mere Lissi Bjerregaard fra Nybo Planteskole i Humlebæk ses her med et værktøj til at fjerne ukrudt mellem fliser og et mere miljø-rigtigt sprøjtemiddel såkaldt pelargonsyre. Foto: Nikolai Linares

»Der er ikke grund til at frygte, at man har fået kræft, hvis man kun en gang imellem har brugt Roundup i haven,« siger Johnni Hansen.

Han anbefaler dog at aflevere eventuelle flasker i skuret eller kælderen til Kommunekemi.

Så farligt er Roundup: Ifølge et nyere amerikansk studie fra 2019 fra University of Washingyon i USA, skulle mennesker, der arbejder med ukrudtsmidler indeholdende glyphosat (som f.eks. Roundup), have op mod 41 procent højere risiko for at udvikle lymfekræft end personer, der ikke i høj grad udsættes for stoffet.

I Danmark bliver cirka 1.200 mennesker hver år ramt af lymfekræft, og antallet er tredoblet i løbet af de seneste 50 år.

I 2017 vedtog et flertal af lande i EU – heriblandt Danmark – at forlænge godkendelsen af glyphosat med fem år.

Forskeren forudser, at man i løbet af de næste år vil få langt større viden om sammenhængen mellem glyphosat og kræft.

Derved vil man med større sikkerhed kunne sige noget om skadeligheden.

Lissi Bjerregaard fra Nybo Planteskole i Humlebæk viser her, hvordan man kan fjerne ukrudt uden at bruge Roundup. Det er mere fysisk krævende at bruge værktøj til at fjerne ukrudt med, men til gengæld får man så også gratis motion. Foto: Nikolai Linares Vis mere Lissi Bjerregaard fra Nybo Planteskole i Humlebæk viser her, hvordan man kan fjerne ukrudt uden at bruge Roundup. Det er mere fysisk krævende at bruge værktøj til at fjerne ukrudt med, men til gengæld får man så også gratis motion. Foto: Nikolai Linares