»En pårørende fortæller om sin alvorligt syge mand med hjernetumor, der ikke forstår de beskeder, der bliver givet. Vi har hørt om en døende mor, der måtte vælge, hvilke tre familiemedlemmer hun vil sige farvel til. Vi har talt med en pårørende til en ældre mand, der ikke er døende nok til at få besøg.«

Sådan lyder det fra afdelingschef Pernille Slebsager, Patient- & Pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse, når hun skal fortælle om besøgsrestriktionerne på hospitalerne på grund af covid-19.

Organisationen mener dog, at det er på tide at ændre praksis, nu hvor sundhedsmyndighederne vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne for besøg. Ingen skal nemlig stå alene med kræft, skriver organisationen på sin hjemmeside.

»Selv om der har været forskelle på, hvor stramt hospitalerne har tolket reglerne, har vi set, at påbuddet generelt er blevet håndhævet meget kontant. Kræftpatienter og pårørende har oplevet det som voldsomt indgribende,« siger Pernille Slebsager.

Synes du, at besøgsforbuddet på hospitaler bør ophæves?

Udtalelsen kommer i kølvandet på, at Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen i en indstilling til Sundhedsministeriet har vurderet, at det er fagligt forsvarligt at lempe de meget stramme besøgsrestriktioner for pårørende på landets hospitaler.

Pernille Slebsager håber og forventer, at det politiske niveau vil lytte til den faglige rådgivning, der viser, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe for de meget stramme besøgsrestriktioner.

»Det har været - og er stadig - rigtig hårdt for kræftpatienter og deres pårørende, at hospitalerne næsten er lukkede for besøg,« siger hun.

Tilbage i marts udsendte Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud til regionerne om at undgå pårørende på hospitalerne.

Det gjorde de hovedsageligt for at mindske risikoen for smitte med covid-19 og for at passe på de allermest sårbare indlagte patienter.

På mange hospitaler har det under coronakrisen været muligt at tage en pårørende med til den første samtale, hvis man er ny-diagnosticeret kræftpatient, men ellers har hospitalerne i høj grad været lukkede for de pårørende.

Som det ser ud nu, sidder kræftpatienter helt alene, når de skal forstå vanskelige beskeder om behandlingsforløb, diagnose eller medicin i en ofte presset situation.

Kræftens Bekæmpelse mener, at det giver tryghed for patienter at kunne sidde og vente med et familiemedlem og have dem med til behandlingerne.

Luk nu de pårørende ind på hospitalerne!

Fagkundskaben fastslår, at det er fagligt forsvarligt at lempe.

Nu venter vi bare på @regeringDK @CKjersgaard #dkmedier #sundpol https://t.co/rCXW0KyXyw — Kræftens Bekæmpelse (@cancer_dk) June 4, 2020

Organisationen mener, at forbuddet medfører et unødigt pres i en i forvejen svær situation.

Organisationen har haft flere samtaler med kræftpatienter og pårørende, der fortæller, at pårørende må sidde i bilen på parkeringspladsen foran hospitalet og deltage i alvorlige lægesamtaler via telefon.

Det er aldrig samme oplevelse kun at have pårørende med på telefon, FaceTime eller Skype. Derfor er det på tide at åbne op, lyder opfordringen.

Har du haft en dårlig oplevelse på hsopitalet på grund af besøgsforbuddet? Så skriv til 1929@bt.dk.