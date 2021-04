14.000 samlede søndag ind til Kræftens Bekæmpelse. Umiddelbart ser indsamlingen ud til at slå 2020-resultatet.

Cirka 14.000 mennesker samlede ind til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling søndag. Det er næsten dobbelt så mange som sidste år.

Direktør Jesper Fisker er imponeret over indsatsen og danskernes bidrag, der allerede nu ser ud til at overstige sidste års indsamling på 18 millioner kroner.

- Jeg er overvældet over den opbakning, der har været til os fra alle de mange steder, hvor vi har ringet på, og den fantastiske indsats fra alle dem, der har været ude, siger han.

Det er endnu ikke muligt at sige præcist, hvor mange penge der er blevet samlet ind. Ud over at kontanterne fra de mange raslebøsser skal tælles op, fortsætter Kræftens Bekæmpelse med at samle ind digitalt i en uge på blandt andet MobilePay.

/ritzau/