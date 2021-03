'Bekymret for om jeg er blevet glemt. Jeg er i kemo og uhelbredeligt syg.'

Sådan skriver en patient i en ny rundspørge foretaget af Kræftens Bekæmpelse.

Foreningen har spurgt 202 af deres medlemmer, der er i kræftbehandling, hvordan de oplever informationen omkring coronavaccinen, og resultatet er nedslående, mener adminstrerende direktør Jesper Fisker.

»Det bekræfter desværre bare det indtryk, vores rådgivere kan fortælle om. Usikkerheden om vaccinen fylder hos kræftpatienterne og deres familier,« fortæller Jesper Fisker i en pressemeddelelse.

Nu skal der skabes klarhed om coronavaccine til kræftpatienter. Det er ikke acceptabelt, at patienterne bliver sendt fra læge til læge uden at kunne få svar! https://t.co/8SD6wbiek8 #dksund #sundpol #dkpol #covid19 #corona pic.twitter.com/2yTT6rfg8h — Jesper Fisker (@jesper_fisker) March 2, 2021

»Myndighedernes optimistiske kommunikationsstil er uforståelig for mange, og det lægger et ekstra pres på sårbare patientgrupper, der har brug for klare svar om, hvor de står – især nu, hvor samfundet igen bliver mere åbent,« fortsætter han.

Blandt 44 procent af de adspurgte patienter i undersøgelsen, der endnu ikke er vaccineret, lyder det, at de ikke kan finde ud af, om de er henvist til vaccination – eller hvornår de bliver det.

Derudover føler en fjerdedel sig utrygge ved sundhedsmyndighedernes udrulning af vaccineplanen. Det mener Jesper Fisker ikke kan være rigtigt.

Han mener, at sundhedsvæsnet skal kommunikere mere klart, så patienterne kan få vished over, hvornår og hvor de kan få besked om vaccinationen.

»Jeg tror, at langt de fleste kræftpatienter fortsat vil have forståelse for, at det tager tid at få vaccineret hele gruppen af særligt sårbare, og vi vil gerne hjælpe patienterne med at være tålmodige, men det kræver, at de og vi kan få klar besked,« siger Jesper Fisker.

Kræftpatienter savner klare meldinger om, hvornår de kan blive vaccineret mod coronavirus. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kræftpatienter savner klare meldinger om, hvornår de kan blive vaccineret mod coronavirus. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Ser man på vaccinationskalenderen på Statens Serum Institut, så bør netop alvoligt syge kræftpatienter bliver vaccineret som de næste. De indgår nemlig i kategori fem, som efter planen skal vaccineres i marts.

Den helt store forvirring blandt medlemmerne består dog i de mange mulige platforme, som patienterne kan blive henvist gennem – de tæller både E-boks, Min Læge App og Sundhed.dk. Og det bør kunne løses mere enkelt, mener foreningen.

»Patientens behandlende læge på hospitalet bør kunne give sine kræftpatienter konkret besked om både vaccinationsgruppe og om de er henvist. Det samme bør den praktiserende læge kunne, selvom man pt. kun visiterer ganske få. Frem for alt er der brug for klare meldinger. Det er ikke acceptabelt, at patienterne bliver sendt fra læge til læge uden at kunne få svar,« lyder det afsluttende fra Jesper Fisker.