Omkring 2.500 danskere rammes årligt af modermærkekræft.

Men sygdommen kan helbredes, hvis det opdages i tide.

Desværre er det bare kun hver tredje dansker, der tør italesætte tegn på kræft i modermærker hos andre. Det viser en ny rundspørge fra Kræftens Bekæmpelse.

Og med en sygdom, hvor tid er en afgørende faktor, bør man ikke holde sig tilbage ved mistanke, lyder beskeden.

»Hvis et modermærke på den ene eller anden måde ser forkert ud, er det altid en god idé at få det undersøgt nærmere hos egen læge,« lyder det fra Christina Skovbølling Haak, der er er hudlæge og bestyrelsesmedlem i Dansk Dermatologisk Selskab:

»Hvis det viser sig at være kræft, er tid en afgørende faktor: Jo hurtigere, du bliver behandlet, jo bedre er chancen for helbredelse.«

Rundspørgen viser, at det især er manglen på fagprofessionel viden, der får danskerne til at holde sig tilbage.

Faktisk vil hele otte ud af 10 danskere ikke udtale sig om andres modermærker af præcis den årsag.

Fem farlige forandringer Ifølge Kræftens Bekæmpelse skal man holde øje med fem forandringer. ​Asymmetri

Et sygt modermærke vil ofte være asymmetrisk. Ujævn kant

Et modermærke med ujævne eller takkede kanter er mistænkeligt. Flere farver

Et modermærke, der har mere end én farve er mistænkeligt. Diameter

Hvis et modermærke er større end enden på en blyant, 6 mm i diameter, så skal du være særligt opmærksom på ændringer. Udvikling

Hvis et modermærke pludseligt vokser og får nogle af de nævnte ændringer, er det ikke normalt.

Men selvom man ikke er læge, skal man ikke være nervøs for at påpege modermærker, der ser mistænkelige ud.

»Din henvendelse vil i langt de fleste tilfælde blive positivt modtaget, og måske vil du redde liv i sidste ende,« lyder det fra Peter Dalum, der er projektchef hos Kræftens Bekæmpelse.

Rundspørgen viser nemlig, at kun tre procent ville blive sure eller irriterede, hvis nogen påpegede et mistænkeligt modermærke.

Af samme årsag har Kræftens Bekæmpelse og Dansk Dermatologisk Selskab lavet kampagnen 'Tjek mærkerne', der sætter fokus på at holde øje med hinandens modermærker.

I alt har 1030 voksne danskere deltaget i rundspørgen.

Af dem svarede 307 personer, at de ikke ville henvende sig til en person, de ikke kender, hvis de opdagede et mistænkeligt modermærke hos vedkommende.