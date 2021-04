»Det eneste fornuftige, der er at sige om det her, er, at Kræftens Bekæmpelse lagde sig fladt ned med det samme.«

Sådan lyder kommunikationsekspert Anna Thygesens dom over Kræftens Bekæmpelses mislykkedes forsøg på at tjene penge til organisationen.

Fredag kom det nemlig frem, at Kræftens Bekæmpelse fremover vil tjene penge gennem online kasinospil.

Efter en hård modtagelse i den danske befolkning har de dog allerede trukket det tilbage.

Anna Thygesen, erhvervskvinde og kommunikationsrådgiver- og klummeskriver i B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anna Thygesen, erhvervskvinde og kommunikationsrådgiver- og klummeskriver i B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Vi er blevet overrumplede af reaktionerne på vores planer om at lancere onlinespil, så vi lægger det i mølposen,« har direktøren for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, skrevet i en pressemeddelelse.

Ifølge Anna Thygesen er det ufatteligt, at det er kommet som et chok for Kræftens Bekæmpelse, at deres nye initiativ ikke blev modtaget godt.

Men onlinespil kan føre til ludomani. Og så er der ifølge Anna Thygesen risiko for at komme til at udnytte nogle sårbare mennesker, for så at give pengene videre til nogle andre sårbare mennesker – altså de kræftramte.

»Jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke har set den komme. Hvis der er noget, onlinespil kan gøre, så er det at sende mennesker den gale vej. Det passer jo slet ikke sammen med Kræftens Bekæmpelses arbejde. De fremstår grådige på andre mennesker bekostning,« siger Anna Thygesen.

Ludomani mener Kræftens Bekæmpelse dog, at de havde taget højde for, da de præsenterede projektet, de har haft i støbeskeen siden 2016. De havde nemlig planer om at indføre beløbsgrænser, så det ikke ville være muligt bare at spille løs.

I Anna Thygesens øjne gør det dog ikke sagen bedre. Faktisk mener hun, at indtjeningsstrategien ser endnu værre ud for Kræftens Bekæmpelse, fordi det er en stor velgørenhedsorganisation, der laver et vigtigt arbejde, men som nu viser dårlig dømmekraft.

»Jeg kan slet ikke forstå, de ikke har undersøgt det signal, de sender med det her. Det kan godt være, at Kræftens Bekæmpelse ikke havde ønsket at tiltrække spillehajer, men onlinespil har et dårligt ry, og det kan man ikke bare lave om på. Det er dårlig dømmekraft.«

Grunden til at Kræftens Bekæmpelse netop valgte online kasinospil, skyldtes, at de tidligere har tjent penge på lotterispil, men indtægterne heraf har gennem de seneste år været vigende, samtidig med at onlinespil er kraftig i vækst.

»Men der er jo stor forskel på lotteri og onlinespil. Jeg tror ikke, der sidder et menneske derhjemme, som er helt ude i hampen, fordi personen spiller på lotterisedler. De har tænkt 'vi opgraderer lige lotteriet', men onlinespil er en helt anden skala.«

Kræftens Bekæmpelse har købt tre domæner til deres nu droppede online kasinospil, som skulle hedde 'Win Win': winwin.dk, wincasino.dk og winwincasino.dk.

»De hentyder jo til, at du vinder, hvis du spiller, og Kræftens Bekæmpelse også vinder. Men det endte med en lose lose,« siger Anna Thygesen.