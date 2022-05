Har du en kort uddannelse, har du større risiko for at få kræft, end hvis du har en lang uddannelse i bagagen.

Og ikke nok med det, er dine chancer for at overleve kræften markant mindre, hvis du er lavtuddannet.

Det viser en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse, der sætter fokus på social ulighed i kræft.

En »voldsom og fuldstændig urimelig« forskel, som vi ikke kan være bekendt i et velfærdssamfund, mener Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

»Hvis man som tankeeksperiment forestiller sig, at alle kræftpatienter klarer sig lige så godt som patienter med en lang uddannelse, ville en tredjedel flere kræftpatienter med kort eller mellemlang uddannelse være i live fem år efter kræftdiagnosen,« lyder det fra Jesper Fisker i en pressemeddelelse.

»Det skal der rettes op på nu.«

Om rapporten 'Kræft i Danmark' ’Kræft i Danmark 2022’ samler et overblik over kræftområdet og udkommer i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses repræsentantskabsmøde i Kolding den 7.-8. maj. Ulighed er et tema på repræsentantskabsmødet, hvor professor Susanne Dalton holder oplæg. Tallene i rapporten dækker 154.472 danskere over 30 år, der har fået diagnosticeret kræft i perioden 2011-14. De er efterfølgende blevet fulgt til udgangen af 2019. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge rapporten er chancen for at være i live fem år efter kræftdiagnosen 77 procent, hvis man har en lang uddannelse (videregående uddannelse, red.)

For folk med en mellemlang uddannelse (for eksempel en erhvervsfaglig uddannelse) er chancen 68 procent, mens den for folk med en kort uddannelse (folkeskole, red.) kun er 61 procent.

Forskning har tidligere vist, at uligheden i, hvem der rammes af kræft blandt andet skyldes rygning, alkohol og overvægt.

Og selvom kræftbehandlingen i Danmark overordnet set går den rigtige vej, består skellet mellem lavt- og højtuddannede, mener Sussane Dalton, der blandt andet er professor og overlæge i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

»Sundhedsvæsnet skal blive bedre til at gøre en ekstra indsats for at sikre, at sårbare patienter får den rette behandling og hjælp,« siger hun i pressemeddelelsen:

»Særligt sårbare patienter har sværere ved at planlægge, overskue sammenhænge, kombinere informationer, tage strategiske beslutninger, arbejde med lange tidshorisonter og fortolke signaler fra deres krop. Vi ved fra forskning, at der er flere sårbare patienter i befolkningsgrupper med kort uddannelse eller lav indkomst end i grupper med lang uddannelse og høj indkomst.«

Kræftens Bekæmpelse har de seneste år blandt andet intensiveret forskningen i ulighed i kræft og øget indsatsen for en røgfri fremtid. Men der skal meget mere til, mener Jesper Fisker.

Det vil kræve, at alle niveauer af sundheds- og omsorgssystemet aktiviseres.

»Vi skal sikre fokus på lige adgang til tidlig diagnostik, behandling og rehabilitering af kræftpatienter, og vi skal blive skarpere på, hvordan vi når alle med forebyggelsestiltag,« siger Jesper Fisker.

I rapporten fremgår det desuden, at 70 procent overlever kræft i mindst fem år. Og at seks procent af alle danskere lever med eller efter kræft.