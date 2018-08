Da det i første omgang kom frem, at Kræftens Bekæmpelse uretmæssigt havde hævet knap 400.000 kroner ved en fejl fra flere af deres donorer, fortalte de, de ikke ville betale pengene tilbage på eget initativ. Men den beslutning har de nu trukket tilbage:

»Det beklager vi, og det er vi kede af. Der sker det, at vi i sommerferien finder ud af, at nogle penge bliver trukket fra nogle folk, og der bliver truffet en lynhurtig beslutning om, at de bare skal ringe, hvis de ikke ønsker den donation. Det brev går afsted. Og det var en fejl. Det var ikke godt nok. Vi tager en simpel og mere rigtig beslutning nu om, at vi selvfølgelig retter op på det og betaler folk tilbage,« siger fundraisingchef hos Kræftens Bekæmpelse, Ken Andersen, til B.T.

Pengene – som helt præcis løber op i 394.250 kroner – stammer fra i alt 2.324 donorer, der har doneret penge til organisationen over en femårig periode. I første omgang havde Kræftens Bekæmpelse meddelt, at de kun betalte pengene tilbage, hvis de berørte donorer selv kontaktede organisationen. De berørte er blevet kontaktet via brev eller e-mail i starten af august.

Men nu har organisationen valgt at tilbagebetale alle, der har fået trukket penge ved en fejl. Hvornår, de ser deres penge, er dog ikke til at sige præcist.

»Jeg kan ikke svare på, hvor længe der går, før folk får deres penge retur. Men det bliver så hurtigt som muligt,« siger Ken Andersen fra Kræftens Bekæmpelse.

Fejlen er opstået, fordi Kræftens Bekæmpelse har glemt at afslutte den femårige donorperiode for de 2.324 personer, som alle har betalt mellem 150 og 200 kroner. Det er i år et år siden, den femårige periode skulle være ophørt, men den er altså ved en fejl fortsat.

Kræftens Bekæmpelse havde i deres seneste regnskab fra 2017 nettoindtægter på i alt 685,8 millioner kroner. 77 prt. af dem stammede fra 'indsamlede private midler', skriver organisationen på sin hjemmeside.