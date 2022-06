Lyt til artiklen

»Det gælder i princippet alle former for usund adfærd: Det er ofte først, når man bliver syg, at man for alvor synes, det har noget med en selv at gøre. Det gælder også solskoldninger.«

Sådan siger Peter Dalum, projektchef for solkampagner i Kræftens Bekæmpelse, i kølvandet på en ny repræsentativ rundspørge fra organisationen, der viser, at kun 1 ud af 10 husker alle de tre solråd; skygge, solhat og solcreme, når de rejser sydpå.

»Selvom vi danskere er blevet bedre til at beskytte os mod solen i forhold til, hvordan det så ud engang, så er vi langtfra i mål. Vi glemmer, hvor stor forskel der er på solens styrke herhjemme og i udlandet,« siger Peter Dalum, der derfor opfordrer til, at vi sammen med vores nærmeste tager solskoldningerne alvorligt.

Bliver man solskoldet, er der nemlig på længere sigt risiko for, at man kan udvikle hud- eller modermærkekræft. Og jo tidligere og oftere i livet, man oplever solskoldninger, des større er risikoen for at udvikle kræft.

»90 procent af alle tilfælde af hud- og modermærkekræft skyldes solstråling, derfor er det en kræftform, man selv kan gøre meget for at forebygge, før det er for sent,« siger projektchefen.

Han fremhæver dog, at der også er positive tegn at spore i undersøgelsen:

9 ud af 10 husker mindst ét af de tre solråd; solcreme, skygge og solhat. Men det er altså ganske vigtigt, at rådene ikke står alene – men at vi husker kombinationen, lyder opfordringen.

»Der er ingen af rådene, der kan stå alene. Når vi er sydpå, husker de lokale at sætte sig i skyggen midt på dagen, og de bruger solcreme og beskytter ansigtet med en solhat, selvom deres hud er mørkere,« siger Peter Dalum.

Solbeskyttelse er ifølge Kræftens Bekæmpelse nødvendig, når uv-indekset er 3 eller derover. I Danmark kommer uv-indekset højst op på omkring 7, men når vi rejser sydpå, kommer uv-indekset ofte over 12 midt på dagen.

Læg dertil, at seks ud af 10 danskere har lyse hudtyper, der ikke tåler solen så godt.

Det betyder, at risikoen for at blive solskoldet er høj, hvis man ikke husker at beskytte sig.

»Det er en myte, at man skal være rød, inden man bliver brun. Når man bliver skoldet, opstår der en slags betændelsestilstand i huden, som opstår af at have fået for meget sol, i meget slemme tilfælde skaller huden af. Når man bliver brun, er det en anden proces, der går i gang, og vi begynder at danne melanin i hudens yderste lag,« siger Peter Dalum.

Sådan får du en solsikker sommerferie: Søg skygge: Det er vigtigt at tage en pause fra solen særligt mellem kl. 12 og 15, hvor halvdelen af dagens samlede mængde af uv-stråling kommer. Husk, at du stadig får uv-stråling i skyggen, samt at overflader som sand og vand reflekterer meget af solens stråling. Så selvom du opholder dig i skyggen, er det stadig vigtigt med solcreme og solhat. Husk solhatten: Det er rigtig vigtigt at solbeskytte ansigt, hårbund og nakke, da vi udsættes for meget sol på de steder, og mange tilfælde af kræft i huden opstår netop der. Vælg en bredskygget hat, der giver skygge hele vejen rundt. Brug også gerne dækkende tøj, der giver skygge til kroppen. Tætvævet materiale giver den bedste beskyttelse. På med solcremen: Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at du bruger solcreme der, hvor tøjet ikke dækker. Mindst faktor 15 i Danmark og mindst faktor 30 i lande sydpå. Husk at bruge rigelige mængder: Én krop – én håndfuld. Du er bedre solbeskyttet, hvis du smører dig ind to gange med cirka 20 minutters mellemrum, inden du går udenfor. Så sikrer du, at du har et tykt lag solcreme på, og du undgår ‘helligdage’ – altså områder, der ikke er smurt med solcreme. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Flere rejseselskaber har allerede meldt om udsolgte rejser sydpå, efter mange længe ikke har været ude at rejse i kølvandet på coronavirus.

Men inden vi danskere tager afsted, skal vi altså huske at 'pakke' solrådene i bagagen og tjekke uv-indekset på vores rejsedestination.

»Ved at tjekke uv-indekset på ens rejsedestination kan man få en idé om, hvor stærk solen er, og hvor mange timer i løbet af dagen solbeskyttelse er nødvendig,« siger Peter Dalum.

I den forbindelse kan man inden afrejse downloade appen ‘UV-INDEKS’, lyder det gode råd.