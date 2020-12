Efter at have fået nej to gange kom forløsningen endelig fredag.

Nu må Liv Gro Jensen kalde sin datter for Falke.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Liv Gro Jensen og hendes mand har kæmpet for at få lov at kalde deres datter Falke, men både Kirkekontoret og senere hen Familieretshuset sagde nej til parret.

Grunden var, at Falke kun er godkendt som drengenavn i Danmark, men det er der blevet lavet om på nu til stor glæde for familien.

»Vi er jublende lykkelige. Fra begyndelsen har vi følt, at Falke bare er det rigtige navn til vores pige. Efter afslaget fra Familieretshuset har vi forsøgt at lege med tanken om et andet navn til hende, men det er ganske enkelt umuligt at finde. Hun er bare Falke,« siger Liv Gro Jensen til Aarhus Stiftstidende.

Ændringen kommer fordi, at det er væltet ind med henvendelser fra folk efter, at sagen blev omtalt i flere medier også her i B.T.

Henvendelserne var vedrørende flere gode argumenter for, hvorfor Falke også kunne være et pigenavn. Argumenter der blev brugt i en ny klage, som overbeviste Familieretshuset om, at Falke godt kunne være et pigenavn.

Liv Gro Jensen Vis mere Liv Gro Jensen

Liv Gro Jensen takker for den store opbakning, hun har fået for de mange mennesker, der har hjulpet med at finde frem til de gode argumenter, der i sidste ende overbeviste Familieretshuset.

Ifølge begrundelsen er det afgørende, at Falke bliver brugt som pigenavn i Tyskland og Holland, skriver Aarhus Stiftstidende.