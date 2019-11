Hjemme fra sofaen i Køge følger Mint og Frank Thøgersen med i dagens møde i Folketingssalen. Særligt en mand, er de spændte på, går på talerstolen.

Hans ord kan nemlig blive helt afgørende for, om Mint kan få lov at blive i Danmark eller skal rejse tilbage til Thailand i januar.

Venstres udlændingeordfører Mads Fugledes ord.

Udover den kop kaffe, som daværende Udlændinge- og Integrationsordfører Inger Støjberg for et år siden inviterede Frank Thøgersen på, har familien ikke ligefrem oplevet stor opbakning fra Venstre.

Godt nok stod Venstre i februar i spidsen for en politisk aftale, som afskaffede det krav om integratiosnvurderinger, som sidste år dømte Mint ude.

Men Venstre var dengang ikke interesseret i at undersøge, om man også kunne finde en løsning for de børn, som var blevet klemt i den gamle lov.

Og da Socialdemokratiet midt i valgkampen meldte ud, at de med regeringsmagten ville finde en redningsplanke til Mint og de 82 andre børn, lød reaktionen fra Inger Støjberg:

»Da vi forhandlede om nye familiesammenføringsregler for børn tidligere på året, kunne Mattias Tesfaye (S) ikke præsentere en juridisk gangbar model for det, han nu igen foreslår. Det er grunden til, at det ikke blev en del af aftalen. Derfor er det en gratis omgang og helt ærligt ret kynisk at stikke nogle familier blår i øjnene om, at reglerne bliver ændret.«

I slutningen af oktober kunne Venstres Mads Fuglede dog melde ud, at 'meget skulle gå galt' hvis Venstre kom til at bakke op om det lovforslag, som den socialdemokratiske regering har præsenteret.

Og på Folketingets talerstol meldte Mads Fuglede klart ud:

»Samlet set bakker vi i Venstre nu op om lovforslaget. Vi er glade for, at der nu er fundet en løsning, og vi håber, der vil være bred opbakning, så vi får klare regler på området.«

En række socialdemokrater i salen lod ham dog ikke slippe helt så let, for 'er det ikke et udtryk for, at der er forskellige holdninger til udlændingepolitikken i Venstre?' især når 'Inger Støjberg tidligere har afvist, at det her kunne komme på tale?'.

Men det afviste Mads Fuglede.

»Der er ikke forskellige holdninger, men der har hele tiden været en frygt for, at den gruppe, der kunne søge dispensation i Danmark, var en gruppe, som vi ikke var interesseret i at få ind i Danmark,« svarede han og gjorde det klart, at Venstre nu har fået en større indsigt:

»Den bekymring, vi havde, den har været ubegrundet.«

Hjemme i Køge forstår Frank Thøgersen ikke helt, hvad det præcis er for en indsigt, der er skyld i Venstres kovending. Allerede sidste efterår kom det jo frem, hvilke nationaliteter, de udviste børn havde.

Og skulle de fortsat have været i tvivl, forstår Frank Thøgersen slet ikke, at Venstre ikke bare har undersøgt sagen yderligere.

»Det tror jeg selv, jeg kunne have klaret på nogle timer, hvis jeg som Venstre dengang havde adgang til et helt ministerium,« siger Frank Thøgersen, som dog glæder sig over de nye toner:

»Bedre sent end aldrig, og med Venstres opbakning til Socialdemokratiets forslag, er der jo flertal.«

Lovforslaget skal nu 2. og 3. behandles før en endelig afstemning. Men ministeren kan torsdag konstatere, at det lader til, at han har opbakning til lovændringen.