Havregårdens Kostskole lukkes ned efter P1 dokumentar om adskillige svigt og seksuelle overgreb på skolen.

Havregårdens Kostskole i Gilleleje lukker efter flere alvorlige svigt og overgreb.

Lukningen er kommet efter, at en P1 dokumentar i ugens løb kunne afsløre, hvordan børn på skolen i flere år har været genstand for seksuelle overgreb.

Bestyrelsen på skolen valgte at lukke den, da de ikke mente, at det var realistisk at imødekomme de krav, som Socialtilsynet fremsatte, skriver DR.

Bestyrelsesformanden på skolen, Jonas Fedder Witt, tror ikke på, at Havregården kan genoprette den tillid, der er brug for, for at skolen kan fungere som et trygt sted.

- Socialtilsynet snakker om, at det skal et mirakel til. Den opgave tror vi ikke, at vi kan svare på, siger han.

Kostskolen er et sted for børn med sociale vanskeligheder, der har brug for særlig omsorg og støtte, skriver de på deres hjemmeside.

Ifølge DR blev skolen i 2019 og 2020 kritiseret af Socialtilsynet for at tilbageholde information om de ting, der havde fundet sted - heriblandt seksuelle overgreb på børn og brug af ulovlige magtanvendelser.

Jonas Fedder Witt fortæller DR, at de sårbare børn på skolen nu skal hjælpes videre i livet.

- Vores vurdering er, at når vi når juleferien vil der ikke længere være børn på Havregården.

- Vi håber på, at vi kan bruge de næste to måneder på at finde en god og tryg overgang, siger han.

Skolen har, efter at historien udkom, valgt at politianmelde den fyrede forstander, Morten Ulrik Jørgensen.

Han har da også over for DR erkendt, at der under hans tid på skolen er blevet begået fejl.

Men derudover fortæller han, at han overordnet er tilfreds med sit arbejde på kostskolen.

- Jeg mener, at Havregården har været og er et rigtigt godt sted. Selvfølgelig laver vi fejl, og selvfølgelig har jeg også lavet fejl.

- Du hører mig ikke sige, at jeg ikke vil undskylde eller beklage, hvis jeg har gået over nogle grænser, siger han til DR.

/ritzau/