Det er en kold tid, som vi lever i.

Og det gør til gengæld kontoen brandvarm, for elregningen skal betales. Men hvor de fleste andre betaler for at holde varmen, betaler frysehuset Agri-Norcold, der holder til i Vejen, for at kunne holde deres varer kolde.

Det er en dyr affære, hvor elregningen i løbet af det seneste år er fordoblet, skriver TV Syd.

»Stigende elregninger er et stort problem, fordi vi oplever, at de er galoperet i vejret. I løbet af et års tid er de mere end fordoblet, Eftersom vi er en frysevirksomhed, så er vi jo meget naturligt storforbruger af el. Så vi mærker det meget voldsomt,« siger Lisbeth Carøe, der er kommunikationschef hos Agri-Norcold.

Virksomheden vil dog ikke oplyse den præcise pris.

Agri-Norcold fortæller, at de har set sig nødsaget til at hæve prisen på opbevaring for at kunne holde skruen i vandet. Samtidig gør man alt for at optimere isolering.