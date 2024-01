En presset økonomi fører nu til, at en række danske kommuner er blevet nødt til at spare, når det kommer til vielser på rådhuset.

Det skriver DR.

Blandt andet bliver der skåret på gaverne til brudeparrene og på antallet af vielser.

En af de kommuner, der skal spare, er Esbjerg Kommune, hvor 1.188 vielser på Esbjerg Rådhus sidste år kostede cirka en million kroner i personaleudgifter.

Tidligere har kommunen ifølge DR givet en bryllupsgave bestående af to champagneglas til en værdi af 90 kroner – men det sættes der en stopper for.

»Det er et udtryk for, at kommuner har været hårdt presset, da de skulle lægge budget for 2024. Kommunernes økonomi er hårdt presset – mere end den har været i mange år. Blandt andet fordi der kommer flere ældre og flere småbørn,« forklarer professor Kurt Houlberg fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd, Vive, til DR om situationen.