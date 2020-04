Politiet har i høj grad intensiveret uddelingen af bøder de seneste dage. Det mærkede Christian Andersen og Kenan Seeberg mandag eftermiddag.

»Det er en fuldstændig umotiveret bøde.«

Ordene kommer fra en meget utilfreds Kenan Seeberg, da B.T. taler med ham halvanden time efter oplevelsen.

Ham og vennen Christian Andersen stod og ventede på havnebussen ved Islands Brygge i København, da en politibil pludselig kom forbi, og to betjente kom ud.

De to venner vidste godt, at Københavns Politi lørdag oprettede et opholdsforbud ved Islands Brygge, og de står godt nok på den forkerte side. Men da de skal med havnebussen, og grænsen for opholdsforbuddet er få meter væk, så tænkte de, at det var i orden.

Forbuddet betyder, at man kan gerne må gå eller løbe igennem zonen, men det er ikke tilladt at stoppe op.

Men hvor går grænsen? Det har ikke været lige tydeligt for alle borgere, og derfor er det endt i en bunke bøder på 2500 kroner fra politiets side.

Og nu var det altså blevet Christian Andersen og Kenan Seebergs tur.

»Det var en fuldstændig absurd oplevelse,« forklarer Kenan Seeberg.

Christian Andersen og Kenan Seeberg fik en bøde for at vente på bussen. Foto: Christian Andersen og Kenan Seeberg Vis mere Christian Andersen og Kenan Seeberg fik en bøde for at vente på bussen. Foto: Christian Andersen og Kenan Seeberg

»Jeg undrer mig, da politifolkene pludselig stiger ud af bilen. Færgen er lige ved at være der. Den er kun nogle meter derfra.«

Men kort tid efter var de begge sigtede for at overtræde opholdsforbuddet.

På billedet kan man se, at de står ved busstoppestedet, der er ti meter fra politiets skilt om opholdsforbud.

»Vi står ved busstoppestedet, fordi vi er klar til at hoppe på færgen. Der er sådan en lille nedgang til færgen, og den er lige ved at være der. Vi holder afstand til hinanden og er generelt påpasselige,« siger Kenan Seeberg.

Men det ender alligevel med to bøder på 2500 kroner. Der er ikke noget at gøre, lyder det fra betjentene.

»Jeg tænker, at politiet må have vigtigere ting at tage sig til. Det er en fuldstændig umotiveret bøde. Jeg fatter slet ikke, hvad problemet er,« siger Kenan Seeberg.

»Politiet gør sig selv en bjørnetjeneste her. De skal ikke behandle os som børn. Jeg forstår godt, at der er nogle regler. Men vi står jo og venter på bussen. Hvad skal vi ellers gøre?«

Både Kenan Seeberg og Christian Andersen har tænkt sig at tage bøden i retten. De glæder sig til at høre nogle argumenter fra politiet, fordi de føler, at de manglede tidligere. Vennerne har delt et opslag på Facebook, som allerede er blevet delt over 100 gange med mange kommentarer fra utilfredse borgere.

Til TV 2 ønsker Københavns Politi ikke at kommentere den konkrete sag.

Men det kunne godt tyde på, at Christian Andersen og Kenan Seeberg måske har en chance, hvis de tager sagen i retten.

»Selvfølgelig må man ikke overtræde et opholdsforbud. Men vores umiddelbare vurdering er, at hvis man står stille og venter på en bus, er der ikke umiddelbart tale om en overtrædelse af opholdsforbuddet,« siger politiinspektør Paw Kaltoft til mediet.