Er du klar til at lave årets røverkøb? Så er det nu, du skal slå til.

Køge Kommune har netop sat en oppustelig sportshal til salg for én krone.

Det skriver Den Blå Avis i en pressemeddelelse.

Køge Kommune købte hallen for fem år siden, og den skulle efter sigende sagtens kunne holde 35 år mere.

Med hallen får du blandt andet gulvet med. Gulvet er et klik-gulv i plastik.

Ventilationsanlægget medfølger også, og det skal du afsætte plads til, for det fylder lige så meget som et skur. Alle døre får du ligeledes med i prisen.

Det vil sige: Slusen, nødudgangen og indgangen. Sidstnævnte er en svingdør. Dertil får du også fodboldmålene med.

Der er dog et men.

Du skal nemlig selv sørge for at pakke hallen ned og hente den, og det er ikke lige til.

Hallen måler nemlig 32,4 meter i længden og 22,4 meter i bredden. Der er ni meter op til højeste punkt i loftet. Hallen rummer 725 kvadratmeter.

Det er dog også besværet med at få pakket hallen ned, der gør, at du kan få den for én krone.

»Den heldige køber kan måske lave en aftale med en af de lokale klubber om hjælp til at håndtere dugen,« foreslår 63-årige Kim Petersen, der er halinspektør, til DBA Guide og fortsætter:

»Det, der er vigtigt for os, er, at hallen nedtages af køber, og at hallen får et nyt liv, så en fuldstændigt velfungerende hal ikke går til spilde eller ligger og samler støv et sted.«

Hallen er i fem år blevet brugt til fodbold- og håndboldkampe, dog for juniorholdene, Dertil bliver der også lavet gymnastik i hallen i Køge Kommune.

Så har du en stor have eller et landsted, så er det altså nu, du skal slå til.