En kortege på seks busser fyldt med langelændere og sydfynboer, som er stærkt utilfredse med regeringens plan om at placere et udrejsecenter for 130 kriminelle, udviste udlændinge på den sydlige del af øen, er tirsdag eftermiddag på vej mod hovedstaden for at vise deres modvilje foran Christiansborg.

I første omgang var der bestilt fire busser, men ønsket om at deltage i demonstrationen og vise politikerne, at langelænderne udtrykkeligt siger ‘nej’ til planen om et udrejsecenter, har været så stærkt og fået så stor opbakning, at arrangørerne har kunne fylde seks dobbeltdækkerbusser.

Derudover er flere kørt afsted i privatbiler. Og der forventes yderligere tilslutning til demonstrationen, når den går i gang omkring klokken 17 tirsdag eftermiddag på Christiansborg Slotsplads.

En af de flere hundrede, som er taget med for at deltage i demonstrationen, er Randi.

»Jeg er taget med, fordi jeg ikke ønsker at sådan nogle mennesker (de kriminelle udlændinge, red.) skal bo på Langeland. Jeg vil være bekymret for at sende mine børnebørn ud på gaden, hvis der kommer et udrejsecenter,« siger Randi, som af frygt for chikane ikke ønsker sit efternavn i spalterne.

»Tænk at regeringen tilbyder folk på Langeland alarmer og indhegninger om deres egne hjem. Det kan være, det næste bliver, regeringen også tilbyder tremmer for vinduerne. Det fortæller jo alt om, at de mennesker, de vil placere på øen, er farlige.«

»Der skal slet ikke være et udrejsecenter noget sted i Danmark,« fastslår hun.

På grund af den store tilslutning til demonstrationen, er flere af busserne kommet afsted fra Langeland senere end planlagt.

B.T. er med i en af busserne og er også med på Christiansborg Slotsplads.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har indkaldt de politiske partier til møde om placeringen af det planlagte udrejsecenter tirsdag aften.

Mødet kommer, efter et flertal uden om regeringen bestående af blå blok og SF har sagt nej til regeringens udspil.