Der er ikke længe til, at Odense letbane efter planen skal gå i drift. Faktisk er det planen, at driften skal begynde i maj.

Men når letbanekøretøjerne langt om længe begynder at køre i byen, bliver det med en anden chef for bordenden. Den fungerende administrerende direktør Steen Lykke ønsker nemlig at gå på pension.

Det oplyser Odense Letbane i en pressemeddelelse.

Og faktisk har Steen Lykke, der også er teknisk direktør i Odense Letbane, kun haft posten som fungerende administrerende direktør i godt halvanden måned.

I januar overtog han nemlig stillingen fra Mogens Hagelskjær, der fik et nyt job som vicedirektør i Energistyrelsen.

»Steen ønskede oprindeligt at træde tilbage ved udgangen af 2020 – men på grund af udfordringerne i projektet overtalte vi ham til at tage en ekstra tørn. Det skylder vi ham en særlig tak for,« siger Jesper Rasmussen, der er formand for bestyrelsen i Odense Letbane.

Med virkning fra 1. marts tiltræder økonomidirektør Michael Jalking som fungerende administrerende direktør i den resterende del af anlægsselskabets periode.

Steen Lykke siger dog ikke endegyldigt farvel til letbaneprojektet endnu. Han kommer nemlig fortsat til at stå til rådighed som ekstern rådgiver. Det samme gør sig også gældende for den tidligere administrerende direktør Mogens Hagelskjær, der fungerer som ekstern rådgiver ved siden af sit nye job i Energistyrelsen.

Til venstre ses Steen Lykke, der altsp nu ønsker at gå på pension. Til højre er hans efterfølger Michael Jalking. Foto. Odense Letbane. Vis mere Til venstre ses Steen Lykke, der altsp nu ønsker at gå på pension. Til højre er hans efterfølger Michael Jalking. Foto. Odense Letbane.

Med Steen Lykke på pension har det desuden betydet en rokade i hele direktionen i Odense Letbane.

Chefen for Transportation System Thomas Sjøgren udnævnes til teknisk direktør og chefen for drift og vedligehold Dan Ravn udnævnes nu til direktør for samme område.

»Vi har heldigvis et stærkt ledelsesteam med alle de kompetencer og erfaringer, der skal til for at føre selskabet det sidste stykke frem mod driftsstart. Derfor er det en ukompliceret øvelse at justere direktionens sammensætning. Michael Jalking har været med ved letbanen næsten fra begyndelsen, og i denne her situation er han det oplagte valg som fungerende administrerende direktør,« siger Jesper Rasmussen.