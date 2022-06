Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Løbesæsonen er i den grad skudt i gang, og søndag var tusinder hoppet i løbeskoene i Aarhus.

Dagen var fyldt med glæde, sol og dygtige motionister under Bestseller Aarhus City Halvmarathon, men én episode skabte også et ubehageligt chok for tilskuere og løbere.

Kort før mål faldt en mandlig løber nemlig om med hjertestop.

Det skriver TV 2 Østjylland.

»Løberen falder om med 50-200 meter til mål. Herefter bliver vores samaritter tilkaldt, og der ankommer en ambulance til stedet. Der er også tilskuere, der hopper over hegnet for at hjælpe,# siger eventchefen i Aarhus Motion, Jeanette Boye Sørensen, til lokalmediet.

12.000 løbere deltager i Aarhus City Halvmarathon 2022 i Aarhus søndag den 12. juni 2022. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde Vis mere 12.000 løbere deltager i Aarhus City Halvmarathon 2022 i Aarhus søndag den 12. juni 2022. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde

Heldigvis var hjælpen altså hurtig, hvor samaritter, ambulancefolk og læger straks ydede hjælp til den bevidstløse mand.

Og det var vigtigt.

Motionisten blev nemlig stabiliseret i ambulancen, og hjertestoppet blev altså ikke med dødelig udgang.

Historien bringer intet om løberens tilstand i dag.