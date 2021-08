Tirsdag skulle være en festdag for Baunehøj Efterskole.

104 nye elever mødte klokken 14 op til deres første dag i sit nye 'hjem'. En stor begivenhed for den nordsjællandske efterskole, der hvert år bruger uger på at forberede 'første skoledag'.

Dagen blev dog ikke som den plejer. Det til tider tvivlsomme danske vejr satte en ekstra forhindring for efterskolen.

»Det havde regnet forholdsvis meget i weekenden. Så vi havde allerede været i kælderen og tømme den for vand, så vi kunne være klar til vores nye elever,« fortæller viceforstanderen på Baunehøj Efterskole, Kristian Damgaard, og fortsætter:

»En time før de så skal komme åbner himlen sig fuldstændig. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det varede kun en halv time, men der lå vand, som havde det regnet en hel dag.«

Grusveje blev fyldt af vand, husene på grunden var omringet af vand, kældre fyldte. Det samme gjaldt det pillefyr, der giver varmt vand til eleverne.

Derfor startede endnu et oprydningsarbejde oveni den store velkomst til de nye elever.

»Det var selvfølgelig lidt hektisk. Nogle elever havde knap nok hilst på alle, før de stod og skovlede vand ud af kældre,« siger viceforstandere, der samtidig fortæller, at forældrene var gode til at hjælpe med at få vand væk.

Foto: Baunehøj Efterskole Vis mere Foto: Baunehøj Efterskole

Den store mængde vand betød, at eleverne ikke havde varmt vand den første dag, når de skulle i bad. Velkomstarenaen led også skade. Den blev smattet til med ler og mudder, fortæller Kristian Damgaard.

Nogle dage efter den uheldige episode er det en fortrøstningsfuld viceforstander B.T. snakker med.

»Jeg tror faktisk oplevelsen fik eleverne til at ryste sig sammen hurtigere end normalt. Fra første sekund skulle de samarbejde og kommunikere sammen. Her efterfølgende kan jeg godt se, at det har givet nogle positive ting.«

Eleverne er nu i fuldt gang med dagligdagen på Baunehøj Efterskole. Nu også med et ekstra fag på skemaet.

»Der har været lidt flere praktiske opgaver. Skovle ler og noget i den dur. Det tager vi som en del af oplevelse at gå på Baunehøj Efterskole,« afslutter Kristian Damgaard.