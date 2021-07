I et godt et halvt århundrede er dansk gammeldags mad, som stjerneskud og kalvesteg, blevet serveret til de lokale i Hvalpsund i Vesthimmerland på ikoniske Restaurant Marina.

Men nu er det meget snart forbi.

Den 78-årige indehaver, Peter Jeppesen, har besluttet at holde åben for sidste gang. Og det skyldes en meget trist begivenhed. Det skriver Nordjyske

Peter Jeppesen har siden 1973 drevet Restaurant Marina med sin kone, Mie Jeppesen, som desværre gik bort i maj. Det fik Peter Jeppesen til at tage beslutningen om ikke at køre restauranten videre til trods for, at lejemålet først udløber til april 2022.

Restauratøren går nu på pension, og det bliver muligt at tage både afsked med ham og det populære spisested.

Lørdag 31. juli holder Restaurant Marina åbent for sidste gang.

»Det gør vi, så de kunder, der er kommet gennem mange år, kan komme og sige farvel til Restaurant Marina og mig. Vi tager en smule for maden for at få noget af vores lager solgt,« siger Peter Jeppesen til Nordjyske.

Dagens menu på den sidste åbningsdag er den velkendte kalvesteg med tilbehør og drikkevarer til blot 100 kroner. Kalvestegen bliver serveret så længe, at lageret haves.