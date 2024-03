Jotam Confino mener, at TV 2 reelt set har fyret ham. Det afviser mediets udlandschef.

Korrespondent Jotam Confino har siden Hamas' angreb på Israel 7. oktober tonet frem i TV 2's sendinger jævnligt for at berette om krigen fra Israel.

Men ifølge 33-årige Confino er samarbejdet med TV 2 nu helt og holdent afbrudt.

Det siger han til Weekendavisen, hvor han kalder mediets ansættelse af Rasmus Tantholdt som ny mellemøstkorrespondent hos TV 2 for en "de facto-fyring" efter pres ude fra.

- TV 2 har kastet mig for løverne og vendt mig ryggen, når jeg havde allermest brug for dem. Jeg har leveret et eksemplarisk stykke arbejde. Jeg har sat mit liv og mit mentale helbred på spil, jeg har stået på hovedet for dem og arbejdet 16 timer i døgnet. Og så kasserer de mig på en meget uværdig måde, siger han til mediet.

Jotam Confino har været ansat på en freelancekontrakt hos TV 2. Korrespondenten fortæller til Weekendavisen, at han i krigens første tre måneder havde syv dage fri, hvor han siden årsskiftet har arbejdet fem arbejdsdage.

Jotam Confino, der har en israelsk far, er på primært sociale medier blevet beskyldt for at være proisraelsk i sin dækning.

Korrespondenten, som ifølge Journalisten har en fast freelanceaftale med CBS News, har selv været meget aktiv på sociale medier og svaret tilbage på den kritik, der har været rettet mod ham.

Det gjaldt også, da Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors, 17. februar i en kommentar til et af Confinos opslag om konflikten på X skrev, at Confino spredte misinformation, som "er livsfarligt for vores kolleger".

Confino svarede tilbage ved at kalde det for "nogle meget voldsomme anklager".

Han mener selv, at TV 2 har afsluttet samarbejdet, fordi han anses som værende kontroversiel, og mængden af klager har overvældet mediet.

Det afviser Jakob Vissing, der er udviklingschef hos TV 2, overfor Weekendavisen. Han understreger, at Jotam Confino ikke er fyret.

Sådan lød det også fra udviklingschefen mandag aften til Ritzau i forbindelse med annonceringen af Tantholdt som ny mellemøstkorrespondent.

Det arbejde, som Confino har leveret for TV 2, har været fremragende, sagde Jakob Vissing, der understregede, at udnævnelsen af Tantholdt til mellemøstkorrespondent ikke hænger sammen med beskyldningerne mod Confino .

- Han har været udsat for en urimelig og grænseoverskridende kampagne, som har været bundet af hans etnicitet og jødiske rødder, lød det fra udlandschefen.

- Det har TV 2 helt fra starten taget afstand fra. Det har ikke haft indflydelse på, at vi har brugt ham.

Udnævnelsen af Tantholdt "har modnet" over nogle måneder, fordi TV 2 har kunnet se, at mediet havde brug for en anden form for dækning, end den TV 2 havde i de første måneder.

/ritzau/