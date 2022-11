Lyt til artiklen

Tilbage i oktober deltog Danmark i NATOs atomøvelse 'Steadfast Noon'.

Det ligger nu fast – også selvom hverken Forsvaret, forsvarsministeriet eller fungerende forsvarsminister Morten Bødskov er vendt tilbage på de henvendelser, som Jyllands-Posten har rettet til dem i den forbindelse.

Det oplyser mediet selv.

Øvelsen blev afholdt over to uger i oktober – og formålet med øvelsen var ifølge Jyllands-Posten at træne komplekse angreb med amerikanske atombomber, som opbevares på europæisk jord.

I slutningen af oktober rettede avisen henvendelse til Forsvarskommandoens pressetjeneste om sagen, men man har fortsat ikke fået et svar.

Dog fremgår det ifølge Jyllands-Posten af en korrespondance mellem en dansk forsvarsattaché, oberst Carsten Hasenfuss, og en rådgiver ved det svenske FN-forbund, at Danmark deltog i øvelsen.

Det vides ikke, hvilken rolle Danmark spillede under øvelsen.

Det vides heller ikke, hvem der godkendte, at det danske forsvar skulle deltage.