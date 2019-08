Ved første øjekast ligner det et helt naturligt koralrev med farverige koraller, der svajer med havets bevægelser, men det er langt fra virkeligheden.

Havbunden omkring den græske ø Andros er nemlig dækket af plastikposer og andet affald, og skraldet har lagt sig på bunden, så det ligner et koralrev.

Det opdagede en gruppe dykkere fra frivilliggruppen Aegan Rebreath, da de dykkede omkring Andros for at rydde op på havbunden, skriver Reuters.

»Det var virkelig uhyggeligt at se. Det chokerede mig meget, og jeg tror, at det chokerede alle, der så det,« fortæller Arabella Ross, som er en af de frivillige dykkere.

En frivillig fra dykkergruppen Aegan Rebreath samler affald på bunden omkring den græske ø Andros. Foto: STELIOS MISINAS Vis mere En frivillig fra dykkergruppen Aegan Rebreath samler affald på bunden omkring den græske ø Andros. Foto: STELIOS MISINAS

Hun fortæller om fundet, at det var ligesom at dykke i det caribiske hav og se et livligt og farverigt koralrev, men da de dykkede tættere på, kunne de se, at det, de troede var koraller, var plastikposer og affald.

Man mener, at havforureningen omkring den græske ø især skete i 2011, da voldsom regn fik en losseplads til at kollapse, så enorme mængder skrald endte i havet.

Middelhavet, der omgiver de græske øer, er blandt de mest plastikforurenede have i verden, siger WWF.

Grækenland producerer 700.000 tons affald hvert år. Det er cirka 68 kilo pr. indbygger. Omkring 11.500 ton om året ender i havet.