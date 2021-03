Kop&Kande i Dianalund Centret i Dianalund på Vestsjælland indgav mandag konkursbegæring.

Det oplyser butikken på Facebook ifølge sn.dk.

Beskeden om butikkens konkurs kom pludseligt.

Mandag morgen klokken 8.00 skrev Kop&Kande-butikken nemlig på Facebook, at den var klar til at åbne efter lempelser af coronarestriktionerne.

Men allerede senere på eftermiddagen meddelte butikken samme sted, at den havde indgivet konkursbegæring.



Af selskabets regnskaber kan man se, at årets resultat er endt med et underskud i tre af de seneste fem regnskabsår.



I regnskabsåret 2018-2019, som er det seneste tilgængelige, var bruttofortjenesten på 1.129.254 kroner og årets resultat på -42.164 kroner.



Det betyder samtidig, at egenkapitalen endte på -48.000 kroner.