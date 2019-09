Svend Lings, forhenværende overlæge og initiativtager til 'Læger for aktiv Dødshjælp', skal nu have afgjort sin sag ved landets højeste retsinstans, Højesteret.

Svend Lings blev for et år siden ved Retten i Svendborg idømt 40 dages betinget fængsel for medvirken til aktiv dødshjælp.

Østre Landsret skærpede i januar i år dommen til 60 dages betinget fængsel.

En dom den tidligere overlæge og leder af Arbejdsmedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital ankede.

Det samme gjorde anklagemyndigheden.

Svend Lings, som skal for Højesteret mandag den 16. september til endelig afgørelse af den kontroversielle sag, fastholder, at han ved at tale med og vejlede dødeligt syge patienter, hvis eneste ønske er at få hjælp til en værdig død, ikke kan have begået en lovovertrædelse.

»Dommen er i mine øjne forkert, fordi jeg ikke har gjort andet end at benytte mig af ytringsfriheden. Jeg har lagt en - lovlig - selvmordsvejledning ud på internettet og i princippet bare citeret fra denne lovlige vejledning, når jeg har talt med håbløst syge mennesker,« siger han.

Og tilføjer med et retorisk spørgsmål:

»Hvis det er lovligt at skrive noget på internettet, hvordan kan det så være ulovligt at sige det direkte til folk?«

Sagen er yderst kontroversiel herhjemme, fordi Svend Lings åbent har fortalt, at han af medmenneskelighed har hjulpet et antal dødeligt syge terminalpatienter til at få fred.

I samme forbindelse har han også fortalt, at det er noget, der ofte sker på landets hospitaler. Det særlige i Svend Lings’ tilfælde er blot, at han har sagt det offentligt.

»Selvmord er en menneskeret ifølge Menneskerettighedsdomstolen. Hvordan kan det være forkert at hjælpe svage og lidende mennesker til en menneskeret?«

Svend Lings er dømt i både byretten og landsretten for at have brudt loven om assisteret selvmord. Nu skal Højesteret tage stilling til den kontroversielle sag. Foto: Asger Ladefoged

»Det er det ifølge straffelovens § 240. Hvis min dom er juridisk korrekt, så er loven - synes jeg - forkert. Op mod 80 % af befolkningen er enig, og det er et knæsat princip, at lovgivningen bør være i overensstemmelse med befolkningens holdning,« siger Svend Lings.

Han oplever situationen som utålelig, fordi han dagligt bliver kontaktet af dødeligt syge mennesker, som ønsker vejledning til, hvilken medicin de kan bruge og i hvilke doser, hvis de pågældende terminalpatienter selv har besluttet at vælge livet fra.

»Som sagen står nu, er jeg tvunget til at afvise dem, da jeg ellers risikerer at blive varetægtsfængslet,« siger Svend Lings.

Den situation kan Højesteret nu lave om på. Eller stadfæste.