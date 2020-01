Anmeldere er uenige om "Jojo Rabbit", der er en parodi på Anden Verdenskrig, nazister og Hitler, er sjov.

Anmeldere er både imponerede og lettere skuffede over den kontroversielle oscarkandidat "Jojo Rabbit".

DR's anmelder Per Juul Carlsen giver filmen, der er en satire om Anden Verdenskrig og Adolf Hitler, fem ud af seks stjerner.

Instruktør Taika Waititis film er blevet kritiseret for at gøre Hitler til en komisk figur, men det er netop det, der giver filmen energi, mener Per Juul Carlsen.

- Det er frydefuldt provokerende at se Hitler som en opblæst kujon med prøjseraccent, der skal hjælpe en lille dreng med at være en rigtig nazist.

Filmmagasinet Ekko roser filmen for sin fortælleglæde og morsomme skuespil.

Ekko kvitterer med fire ud af seks stjerner, da anmelderen mener, at filmen lidt for ofte springer mellem alvor og humor.

- I tredje akt sadler Waititi så hurtigt om fra sort komedie til reel tragedie, at man næsten bliver rundtosset. Her står man af, hvis ikke man kan forlige sig med to modsatrettede idéer: at filmens nazister er fjogede, hjernevaskede idioter, men også modbydeligt farlige, skriver anmelderen Leslie Felperin.

Politiken er mere lunken og giver filmen tre stjerner ud af seks.

Anmelder Nanna Frank Rasmussen mener, at filmen ikke har nok på hjerte, men gør blot Hitler fjollet.

- Udfaldet af Waititis forsøg på at lave en nazikomedie er hverken ond, grusom eller smagløs nok til dermed også at blive svidende satirisk eller gjaldende morsom, skriver hun.

Jyllands-Postens anmelder Katrine Sommer Boysen kvitterer med fire ud af seks stjerner. Filmen er sjov, men kunne godt have taget flere chancer for at få "tiltrængt dybde", mener hun.

- Selv om meget fungerer glimrende, så mangler "Jojo Rabbit" alligevel det sidste for at være virkelig vellykket. Det havde klædt filmen at tage flere chancer og turde være endnu mere direkte i sin satire, skriver hun.

Ifølge B.T.'s anmelder Thomas Brunstrøm er "Jojo Rabbit" en film, hvor man skal holde tungen lige i munden for at følge med.

- Men det er også en film, der har hjertet på rette sted og både er meget rørende og medrivende, skriver Thomas Brunstrøm.

Han giver filmen fem ud af seks hjerter.

Samme vurdering giver Berlingske-anmelder Søren Staal Balslev. Han kalder "Jojo Rabbit" en "mystisk oplevelse".

- På den ene side er fortællingen som udgangspunkt latterlig. På den anden side formår Taika Waititi at lade de åbenlyst uoverkommelige modsætninger mødes og skaber regulært rørende trolddom, skriver Berlingske-anmelderen.

