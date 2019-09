Den europæiske lufttrafik er søndag påvirket på grund af en national computerfejl i Frankrig.

Det betyder, at fransk luftrum lige nu er sat på pause, og det påvirker derfor også den danske luftfartstrafik.

Det oplyser Naviair til B.T.

»Det er rigtigt, at der har været nogen computerproblemer i den franske flyveledelse. De er i genopretningnu og er i gang med at øge kapaciteten. Luftrummet i Frankrig har været lukket, og det påvirker også dansk luftfartstrafik,« siger kommunikationsdirektør Bo Pedersen og fortsætter:

»Det er klart, at når du lukker så stort et luftrum, så spreder det sig som ringe i vandet, så der har da nok siddet nogle i Spanien eller Portugal, der har måtte vente længe.«

Hele Sydeuropa er lige nu sat på pause som konsekvens af computerfejlen.

Naviair, der sørger for at lede fly sikkert og uden forsinkelser gennem dansk luftrum, har dog af franskmændene fået at vide, at de er i fuld gang med genopretningen.

»De har fortalt os, at de arbejder med det nu, men om det tager en time eller to, ved vi ikke noget om. Det tager tid at få sådan noget op i omdrejninger igen.«

Flytrafikken vil gradvist blive genetableret over de kommende timer.