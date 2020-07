500 medarbejdere sagde ja til at gå ned i løn for at redde deres virksomhed. Nu betaler firmaet tilbage.

Medarbejderne i Kolding firmaet Würth, kan hver og én se frem til at indløse en check på 2.500 kroner.

Checken er en tak for den velvillighed, de viste firmaet, da situationen for et par måneder siden så mest sort ud. Det skriver TV-Syd.

Da coronakrisen for alvor kradsede, bad ledelsen nemlig de 500 medarbejdere om at gå ned i løn i en periode, hvis det blev nødvendigt for at redde firmaet.

Det er ikke en af den slags anmodninger, medarbejdere elsker. Som sælger i firmaet, Andreas Larsen siger til TV-Syd:



»Jeg ved, at andre ligesom mig selv var skeptiske over at gå ned i løn. Det har ingen lyst til. Men alternativet var at tænke negativt, og det fører os ingen steder. Med beslutningen stod vi stærkere sammen på en helt anderledes måde, end vi plejer.«

Langt de fleste medarbejdere accepterede den mulige lønnedgang, for at hjælpe firmaet. Nu har det vist sig, at det var en god beslutning.

Da Würth, der blandt andet sælger sikkerhedsudstyr, værktøj og reservedele, i denne uge præsenterede deres resultat for året, stod det nemlig klart, at de havde klaret skærene.

I stedet for at skære i medarbejdernes løn valgte ledelsen at udstede en check til alle medarbejdere som tak for deres velvillighed.

Ifølge firmaets HR-chef Karen Bentzen var situationen ekstraordinær og historisk. Så hverken anmodning om lønnedgang eller takke-check ser ud til at blive del af en fremtidig hverdag i Würth.