Coronavarianten B117 er i vækst, og kontakttallet for den britiske variant er beregnet til 1,25.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. Det betyder, at varianten er i vækst.

På landsplan er B117 fundet i 45 procent af de analyserede prøver i uge 6, skriver han.

Kontakttallet - der tidligere blev kaldt smittetrykket - for coronavirus generelt - inklusive varianter - er beregnet til 0,9. I forrige uge blev det opgjort til 1,0.

Udviklingen for B117 går fortsat som forventet, og varianten er i vækst i Danmark som i andre lande. På landsplan er B117 fundet i 45 procent af de analyserede tilfælde i uge 6. Det giver os et nyt kontakttal for B117, som nu er beregnet til 1,25. pic.twitter.com/vqZgG8dUbt — Magnus Heunicke (@Heunicke) February 16, 2021

De to kontakttal er beregnet på forskellige måder og kan derfor ikke direkte sammenlignes.

/ritzau/

