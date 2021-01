Siden sidste uge er kontakttallet faldet til 0,6 fra 0,9, oplyser sundhedsministeren.

Kontakttallet i Danmark er faldet fra 0,9 i sidste uge til 0,6.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Med et kontakttal på 0,6 betyder det, at ti smittede personer i gennemsnit vil nå at smitte seks andre. Med andre ord vil epidemien være aftagende.

Men den seneste tid har spredningen af den britiske virusvariant - B117 - skabt øget usikkerhed i forhold til smitteudviklingen, da B117 er mere smitsom.

På den baggrund har Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, vurderet over for TV2, at kontakttallet skal være 0,7 eller derunder, før væksten i B117 bliver så nedadgående, at man kan slå den ned.

I sit tweet gør Magnus Heunicke opmærksom på, at et stigende antal borgere er begyndt at blive smittet med den nye variant.

Men der er også stor usikkerhed omkring tallene, skriver han.

- Antal indlagte stadig for højt. Skal bankes ned, før cluster B117 overtager den danske epidemi.

- Hjælp os, bliv testet, skriver Heunicke i tweetet.

/ritzau/