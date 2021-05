Epidemien i Danmark er stadig let stigende, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Kontakttallet er i denne uge blevet beregnet til 1,1.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Det er fjerde uge i træk, vi holder os omkring samme niveau, og det giver os en fortsat let stigende epidemi, skriver ministeren.

Når et kontakttal er 1,1, indikerer det, at 10 smittede i gennemsnit vil bringe smitten videre til 11 andre. Det betyder, at epidemien tiltager.

Hvis kontakttallet havde været 1,0, ville epidemien være stillestående. Havde det været under 1,0, ville epidemien være aftagende.

Heunicke peger på en række værktøjer, der skal hjælpe til med at epidemien ikke tiltager mere, end den gør i øjeblikket.

- Effektiv vaccineudrulning, intensiv testning, hurtig opsporing og nedlukning af lokale smittekæder er vores vigtigste våben, skriver han i sit tweet.

I vaccinationsindsatsen har 32 procent af befolkningen fået som minimum et vaccinationsstik mod coronavirus. 20,2 procent har fået to stik og er dermed færdigvaccinerede.

Kontakttallet - også kendt som smittetrykket - er bagudskuende, fordi det udregnes ved at se på smittetilfælde, der har fundet sted.

Tallet er beregnet ud fra smittesituationen for halvanden uge siden og bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se på, hvordan smitten udvikler sig i samfundet.

Tallet siger til gengæld intet om, hvor mange smittetilfælde der er i samfundet.

Ud over kontakttal kigger myndighederne blandt andet på antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.

I løbet af de seneste uger har smitten været stigende, efter at samfundet er genåbnet yderligere.

/ritzau/