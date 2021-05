Med et kontakttal på 1,1 svarer det til, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 11 andre.

Kontakttallet er senest beregnet til 1,1. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter.

Det er samme niveau som sidste uge, hvor kontakttallet ligeledes var opgjort til 1,1.

Et kontakttal på 1,1 svarer til, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 andre. Det betyder altså, at epidemien vokser.

- Kontakttallet er beregnet til 1,1. Det viser en fortsat let stigende epidemi.

- Vi kan holde det her niveau, hvis vi fortsat har fokus på de gode vaner, som sammen med test, opsporing og vacciner er vores supervåben mod corona, skriver Heunicke.

Siden slutningen af december sidste år har de danske myndigheder vaccineret befolkningen mod coronavirus.

Siden har mere end hver fjerde fået mindst et vaccinationsstik, mens tæt på hver syvende er færdigvaccineret.

Kontakttallet er bagudskuende, fordi det udregnes ved at se på smittetilfælde, der har fundet sted.

Tallet er beregnet ud fra smittesituationen for halvanden uge siden og bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se på, hvordan smitten udvikler sig i samfundet.

Kontakttallet siger dog ingenting om, hvor mange smittetilfælde der er i samfundet.

For eksempel var kontakttallet på 1,3 i starten af juli, hvor der var mellem 10 og 50 smittetilfælde om dagen. Til sammenligning har der i gennemsnit været 849 nye smittetilfælde de seneste to uger.

Ud over kontakttal kigger myndighederne blandt andet på antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.

/ritzau/