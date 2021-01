Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er kaldt i samråd om regelbrud i forbindelse med forskningsprojekt, på Christiansborg, tirsdag den 19. januar 2020. Ministeren skal blandt andet redegøre for brud af regler i forbindelse med forskningsprojekt med gravide kvinder på Statens Serum Institut, herunder om forskningsprojektet er gennemført i overensstemmelse med komitéloven, reglerne om databeskyttelse og lovgivningen i øvrigt, hvem der er ansvarlig for forskningsprojektet og forløbet af projektet og hvornår ministeren fik viden om uregelmæssighederne og problemerne med forskningsprojektet og forløbet. I 2014 afgav 263 gravide kvinder blodprøver som blev anvendt i USA - til en blodtest, der kan forudsige for tidlig fødsel. Foto: Mads Claus Rasmussen