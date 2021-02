Den britiske coronavariant B117 er i vækst. I uge 6 udgjorde den 45 procent af de analyserede prøver.

Coronavarianten B117 er i vækst, og kontakttallet for den britiske variant er beregnet til 1,25.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. Det betyder, at varianten er i vækst.

På landsplan er B117 fundet i 45 procent af de analyserede prøver i uge 6, skriver han.

Kontakttallet - der tidligere blev kaldt smittetrykket - for coronavirus generelt - inklusive varianter - er beregnet til 0,9. I forrige uge blev det opgjort til 1,0.

- Det er et godt sted at være for Danmark halvanden uge efter genåbning af 0. til 4. klasserne. Særligt når vi samtidig har den underliggende stigning i B117, skriver Heunicke på Twitter.

De to kontakttal kan ikke direkte sammenlignes, da de data, de er beregnet på, ikke er fra den samme periode.

Tal fra Statens Serum Institut viste mandag, at 52,5 procent af 326 positive coronaprøver, som blev analyseret lørdag, indeholdt en variant af corona.

Andelen af virusprøver med varianter af corona voksede støt i løbet af februar. I starten af måneden var andelen på 23,7 procent.

Det er især B117, der fortsat fylder mere i Danmark. Men også en sydafrikansk variant af coronavirus er fundet i Danmark. Den går under navnet B1351 og er blevet påvist otte gange.

Sundhedsministeren har tidligere udtalt, at det forventes, at B117 vil stå for 80 procent af de nye smittetilfælde med coronavirus i starten af marts.

Det var netop med henvisning til B117, at coronarestriktionerne blev strammet i starten af året. Blandt andet blev forsamlingsloftet sænket til fem fra før ti personer.

