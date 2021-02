Det generelle kontakttal er 0,7 i Danmark. For den mere smitsomme variant er det 1,1, skriver TV2.

Kontakttallet - der tidligere blev kaldt smittetrykket - for coronavarianten B117, der først blev observeret i Storbritannien, er 1,1.

Det siger Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum, til TV2.

Det vil sige, at 10 smittede personer i gennemsnit giver smitten videre til 11 nye. Det vil sige, at virusset spreder sig.

- Vi har den her mere smitsomme variant af coronavirus, der breder sig.

- Den er så meget mere smitsom, at selv når vi har et kontakttal på 0,7, vil vi vurdere, at den britiske variant har et kontakttal på 1,1 siger Ullum til TV2.

Det generelle kontakttal, der også inkluderer mere smitsomme varianter, er 0,7, oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag.

/ritzau/