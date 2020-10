Eftersom kontakttallet forbliver 1, hverken vokser eller skrumper coronaepidemien i Danmark.

Kontakttallet er fortsat 1. Det betyder, at en smittet person i gennemsnit giver virusset videre til en anden.

Coronaepidemien i Danmark er dermed stabil, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Kontakttallet var for et par uger siden nede på 0,8, efter at der i september havde været en stigning på helt op til 1,6.

Kontakttallet kan beregnes på flere måder og rummer en vis usikkerhed. Det beskrevne kontakttal er beregnet ud fra udviklingen i antallet af bekræftede smittetilfælde og beskriver, hvordan epidemien udvikler sig i Danmark.

Hvis tallet er over 1, betyder det, at epidemien er voksende. Et kontakttal på eksempelvis 1,5 ville betyde, at 10 smittede i gennemsnit smitter 15 andre.

Hvis tallet er mindre end 1, betyder det, at 10 smittede i gennemsnit smitter færre end 10 andre. Hvis kontakttallet er under 1 i lang nok tid, dør epidemien ud.

