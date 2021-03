Kontakttallet for coronaepidemien er beregnet til 1,0, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

I forrige uge blev det opgjort til 0,9. Kontakttallet er en beregning af, hvor mange personer en smittet person i gennemsnit sender smitten videre til.

Kontakttallet er beregnet på data frem til 28. februar.

Når tallet er 1,0, vil det sige, at 10 smittede smitter 10 andre. Det betyder, skriver Heunicke, at epidemien ikke er i vækst.

- Dermed har vi grundlaget for yderligere kontrolleret genåbning, skriver han.

/ritzau/

Kontakttallet er beregnet til 1,0. Betyder at epidemien i DK ikke er i vækst. Dermed har vi grundlaget for yderligere kontrolleret genåbning. Vores sekventering viser at B117 nu udgør 80% af epidemien, og med et kontakttal på 1,14 vinder den stadig frem (data tom 28/2) #COVID19dk pic.twitter.com/pXOurN0uZL — Magnus Heunicke (@Heunicke) March 9, 2021

Opdateres...