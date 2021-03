Frisører fra hele landet ringer dag efter dag efter dag.

»Der er mange, der er kede af det. Og der er mange, der græder,« siger Connie Mikkelsen.

Hun er formand for de selvstændige danske frisører i forbundet DOFK, og hun kan nu for alvor mærke, hvordan coronanedlukningen har presset faget til det yderste. I 79 dage har landets frisørsaloner efterhånden haft lukket, siden beskeden om de strammede restriktioner kom lige før jul. Kun på Bornholm blev der i sidste uge igen lukket op.

Frisørformanden kan mærke konsekvenserne sive ud gennem telefonen.

Connie Mikkelsen er formand for de selvstændige danske frisører. Vis mere Connie Mikkelsen er formand for de selvstændige danske frisører.

»Det er afmagt. Det er frustration over, at man ikke selv kan bestemme i egen forretning. Det er usikkerheden, der fylder det hele. Det er økonomisk fortvivlelse over at se et livsværk smuldre mellem fingrene, over at se pensionsopsparinger forsvinde. Jeg har være her på kontoret i 21 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. jeg ønsker heller aldrig at komme til det igen,« siger Connie Mikkelsen.

Og da tal fra Statens Serum Institut nu viser, at smitteudviklingen langtfra har været som frygtet, har hun nu en bøn til regeringen om igen at åbne landets frisører:

»Jo før, jo bedre. Vi er nødt til at fylde rammen med det, vi kan, hvis vi kan se, at det her ikke udvikler sig så drastisk, som man havde forestillet sig,« siger Connie Mikkelsen.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan mange frisører er økonomisk presset.

Eksempelvis har Edel Cecile Handeland for nylig fortalt, hvordan dankortet er spærret og alle konti i overtræk.

»Det er mega stressende. Mine faste udgifter er tilmeldt Betalingsservice, så jeg plejer at have styr på mine regninger. Men nu ligger jeg søvnløs. Det går mig sgu på,« sagde frisøren.

Billedet er tilsyneladende det samme over hele landet.

Ifølge frisørernes formand slår hjælpepakkerne ikke til – eller også kommer udbetalingerne ikke som forventet og i små portioner. Oftest er beløbene heller ikke store nok til at dække alle lønudgifter til dem, der har medarbejdere ansat, lyder det.

Mener du, at frisørerne bør kunne lukke op igen?

»Vi har medlemmer, der er nødt til at finde penge andre steder for at kunne betale løn til personale eller for at have en lille smule at leve af. Kassen er tom. Så sent som i går talte jeg med én, der havde hævet en pensionsopsparing på 500.000 kroner. Vi har andre, der har taget job på tankstationer. Vi har nogle, der har taget job som podere for at tjene penge. Vi har en, der gør rent og spritter af i en børnehave,« siger Connie Mikkelsen:

»Vi ser også konkurser nu, og det er kun toppen af isbjerget. Lige nu skubber frisørerne regningerne foran sig, men der venter udskudt moms og udskudt A-skat. De penge skal betales på et tidspunkt. Vi er begyndt at skubbe en snebold foran os, og den bliver bare større og større.«

Da Danmark var nedlukket i foråret, var frisørerne blandt de første til at åbne igen. Hos DOFK undrer man sig over, at det ikke også er sket i denne omgang, hvor detailhandlen i sidste uge fik lov til igen at tage mod kunder.

»Sidste år viste vi, at vi sagtens kunne håndtere det. Vi havde bookinger og altså præcise oplysninger til lynhurtigt at lave eksempelvis smittesporing, og vi havde lært at gøre rent og spritte af. Der var styr på det,« siger Connie Mikkelsen.