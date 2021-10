Det er ikke en god gammeldags rund fødelsdag, konfirmation eller barnedåb du finder i Understed Forsamlingshus denne weekend.

Lørdag og søndag er hvert et hjørne i den brune murstensbygning i Sæby plastret til med alt fra håndlæsere til krystalsælgere og indianerfremkaldende shamaner.

»Det er en alternativ messe vi holder på femte år. Jeg kom hertil fra København og syntes, vi skulle løfte byen lidt,« siger hjernen bag det hele, psykoterapeut Tina Maria Knudsen.

I dag skyder hun på, at der er 40 mennesker.

Inden weekenden er omme regner hun med, at 200 mennesker har rundet messen.

Den helt populære oplevelse blandt de besøgende er i år håndlæsningen.

»Vores håndlæser læser stregerne i dine hænder. Man kan også lave en blindtegning, hvor man bruger den modsatte hånd af hvad man normalt bruger til at tegne, og så kan de se, hvordan du er, hvad dine styrker og svagheder er, og hvilke udfordringer du har lige nu,« forklarer Tina Maria Knudsen men forklarer også, at håndlæseren i høj grad må dele opmærksomheden med husets shaman.

På den alternative messe bliver der solgt alt fra krystaller til æteriske olier. Foto: Tina Maria Knudsen Vis mere På den alternative messe bliver der solgt alt fra krystaller til æteriske olier. Foto: Tina Maria Knudsen

»Shamankvinden har også haft en del inde til en snak i dag. Normalt laver hun også trommerejser. Så ligger man på et tæppe, hvor hun begynder at tromme, og så kommer man på en lille tur, hvor man møder dyr og indianere. Sidst jeg prøvede det, mødte jeg en stor brun bjørn. Det er faktisk sjovt at være med til,« siger hun men undertreger, at lynrejsen til indianerdrømmene nok ikke er for alle.

»Man skal selvfølgelig være åben for det, men de fleste får altså nogle skønne oplevelser på de her rejser.«

De forgangne år har messen også budt på såkaldt afdødekontakt, hvor en kvinde får et billede, en følelse eller et tegn fra en af messedeltagernes afdøde relationer.

»Så beskiver hun det hun får ind, og så siger en person for eksempel 'Gud, det er min far'. Så kommer beskeden ned til denne person, og så bliver personen rørt og ofte rigtig glad,« fortæller Tina Maria Knudsen.

Den alternative messe trækker mange forskellige mennesker til.

»Der er stor interesse fra folk, og det er alle slags mennesker, der kommer. Unge, gamle og folk med børn.«

Men ikke alle bider på psykoterapeutens alternative udbud.

»Altså, der kommer ikke nogen fra selve byen,« griner Tina Maria Knudsen og fortsætter:

»Men sådan er det jo, og selvfølgelig er der jo skepsis omkring det her. Men det er også sundt med lidt skepsis, man skal ikke æde alt råt,« afslutter hun og griner igen.

Messen holder åbent 10-17 hele weekenden.