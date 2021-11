Konservative i Aarhus kan være rigtig godt tilfredse med valget i Aarhus Kommune.

De står nu til at blive kommunens andet største parti.

I Aarhus ser det lige nu ud til at Konservative med Steen Stavnsbo ved roret lander i hvert fald fem mandater i byrådet.

En overraskende fremgang for partiet, der i 2017 fik et enkelt mandat. Det gør dem dermed til det andet største parti efter Socialdemokratiet, ifølge prognoserne.

Borgmesterkandidat Steen Stavnsbo fortæller, at partiet nu vil gå efter de to eftertragtede rådmandsposter for Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice.

»Man skulle være et skarn, hvis man klager over resultatet indtil videre, der er stor tilfredsstillelse her,« siger Steen Stavnsbo.

Med 73 procent af stemmerne tal op i Aarhus Kommune står Konservative til en fremgang på 10,5 procentpoint. Det giver dem 15 procent af stemmerne.

Der vil være et endegyldigt resultat i Aarhus Kommune omkring klokken 01.00, og om Konservative så får de to rådmandsposter, skal vi vente lidt længere på at finde ud af.