Snart kan du igen nyde en rom eller et glas vin på Smagførst i Jægergårdsgade 32.

Den konkursramte vinbar og butik, der i starten i januar meldte ud, at den lukkede, er nemlig blevet solgt. Og allerede på fredag genåbner den med det velkendte koncept, hvor en stor del af sortimentet kan smages, før det købes.

Det oplyser den nye ejer, der er vinentusiast og vinimportør, i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

»Jeg glæder mig enormt til at være med til at puste nyt liv i det i forvejen gode koncept SmagFørst. Og jeg ser frem til at være med til at afholde vinsmagninger, til at

introducere vine og spiritus fra små kvalitetsproducenter verden over.«

»Og så glæder jeg mig naturligvis til at møde tidligere og nye kunder og gæster og være med til at skabe gode oplevelser og skabe stemning i skønne Jægergårdsgade,« siger den nye ejer Hans Jepsen.

2021 var på grund af corona et temmelig udfordrende år med hensyn til afholdelse af vinsmagninger og arrangementer.

Det betød, at mange brændte inde med gavekort til smagninger. Alle disse gavekort kan dog fortsat indløses i SmagFørst, oplyser den nye ejer.

»I forbindelse med butikkens 10-års fødselsdag i 2021 blev der udloddet et stort antal smagninger – også dem ser vi frem til at kunne afholde hen over 2022,« står der i pressemeddelelsen.

Vinbaren genåbner fra den 1. marts med siddepladser både ude og inde. Desuden kan alle medlemmer af Vinklubben SmagFørst beholde de aktive point, de måtte have stående i deres medlemskab fra den tidligere ejer.